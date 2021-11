Hapvida compra Hospital Octaviano Neves em transação de até R$ 134 milhões

A cearense Hapvida anunciou na manhã desta quinta-feira, 25 de novembro, a compra do Hospital Octaviano Neves, em Belo Horizonte (MG). A prestadora de saúde esclarece que as negociações buscam aquisição de no mínimo 73% do capital social da sociedade Maternidade Octaviano Neves S.A, responsável pela unidade hospitalar, mas que até a finalização da operação o percentual pode chegar até 100%.

Anúncio ocorre menos de 24 horas após a rede ter a compra do Plamed Plano de Assistência Médica Ltda, de Aracaju (SE) reprovada pelo Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade). Para a transação com o Hospital Octaviano Neves, a empresa cearense negocia com o grupo mineiro por meio de sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A.



As negociações para compra do Hospital Octaviano Neves e fortalece os investimentos da Hapvida com foco na expansão de mercado no Sudeste do Brasil. Pelos termos já acertados, a companhia cearense assumirá montante de até R$ 16 milhões de dívida líquida da unidade hospitalar apurada na data-base, estando o valor sujeito a reajsute até fechamento formal da transação de compra.

Caso a negociação seja aprovada pelo Cade, Hapvida poderá ter que desembolsar até R$ 134 milhões para compra do capital social do hospital, o prédio no qual ele está alocado, além do estacionamento e da clínica em anexo.

O hospital comprado pela Hapvida foi fundado em 1964 e conta com maternidade, pronto-atendimento, laboratório de análises clínicas, serviço de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial para diversas especialidades e centro cirúrgico.

A unidade possui 7,9 mil metros quadrados de área construída, com 156 leitos operacionais, sendo 45 leitos de Unidades de Terapia INtensiva (UTI), dos quais 30 são UTI neonatal e 15 para adulto.

Ao definir a operação com "estratégica" em comunicado ao mercado, a empresa cearense pontua ainda que "a Transação é sinérgica do ponto de vista operacional uma vez que o Hapvida possui, atualmente, cerca de 320 mil beneficiários em planos de saúde na região".

Conforme levantamento da prestadora de saúde nordestina a região onde opera o hospital detém 2 milhões de beneficiários de planos de saúde privados e representa um mercado promissor.

