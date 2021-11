Cade reprova aquisição da Plamed pelo Hapvida

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Em comunicado ao mercado, a Hapvida informou que, junto com seus assessores, segue avaliando as alternativas de próximos passos diante da decisão

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. informou na noite de quarta-feira, 25, que tribunal do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) negou a autorização para aquisição da carteira de beneficiários da Plamed Plano de Assistência Médica Ltda, de Aracaju (SE). Com isso, a operadora cearense informou ao mercado que ficou "inexequível a satisfação das condições precedentes previstas no contrato de aquisição".

A transação, que também previa a aquisição do imóvel e dos equipamentos da Clínica São Camilo, pertencente à Plamed, foi anunciada em dezembro de 2019. A carteira da Plamed, concentrada em Aracaju (SE), tem atualmente cerca de 26 mil beneficiários.

Sobre o assunto Pague Menos vai emitir R$ 450 milhões em debêntures

Subsidiária da Hapvida compra empresa com hospital em área nobre de Brasília

Hapvida abre vagas para médicos interessados na área de telemedicina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com decisão do Cade, o negócio geraria concentração nos mercados de planos de saúde médico-hospitalares individuais ou familiares e coletivos empresariais em Sergipe. Por isso, para dar continuidade às negociações, a Hapvida e a Plamed teriam de assumir uma série de compromissos estruturais e comportamentais, estabelecidos em um acordo em controle de concentrações (ACC).

Dentre essas obrigações, estava a alienação de carteiras de beneficiários de planos de saúde médico-hospitalares individual ou familiar e coletivos em Aracaju.

A Hapvida informou que, junto com seus assessores, segue avaliando as alternativas de próximos passos diante da referida decisão e manterá o mercado informado de eventuais desdobramentos sobre o assunto.

Tags