Petrobras retornará navio que abastecia térmicas ao Ceará, após acordo na Bahia

A empresa transferiu, no sábado, 4 de dezembro, a operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia (TR-BA) para a empresa Excelerate

Nove meses após a Petrobras retirar o navio de regaseificação do Ceará, em março deste ano, a empresa anunciou que o Golar Winter, que abastecia térmicas no Porto do Pecém, já pode voltar da Bahia para o Estado.

Sobre o assunto Crise energética: após pressão, Petrobras vai voltar a fornecer gás natural ao Ceará em outubro

Isso porque a Petrobras transferiu, no sábado, 4 de dezembro, a operação do Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia (TR-BA) para a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural, vencedora da licitação para arrendamento do ativo. A assinatura do Termo de Recebimento previsto em contrato foi realizada após a aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, o navio Golar Winter, que tinha sido retirado do Ceará e colocado na Bahia, já pode voltar para o Estado.

Tags