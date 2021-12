Guaramiranga investe em turismo de experiência com Rotas da Serra

O turismo de experiência é a nova aposta de Guaramiranga para impulsionar o setor na cidade. Uma nova rota turística, batizada de Linhas da Serra, está sendo desenvolvida com foco em lugares pouco conhecidos e na vivência dos moradores dessas localidades. Segundo a Secretaria do Turismo do Município, a previsão para o início das atividades é junho de 2022.

No roteiro, além das trilhas, os visitantes devem conhecer o cotidiano dos habitantes da região, como artesãos e agricultores. A estratégia é usada não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo e, com a aposta na retomada do turismo a partir de destinos nacionais, Guaramiranga busca atrair o público do Ceará e outros estados do País também.

“O momento é fértil para um novo rumo, para definir perfis de turistas, para resgatar um turismo de raiz. E nesta perspectiva, Guaramiranga está trabalhando o reposicionamento de seu turismo. Trabalhar a cidade para um turismo com forte apelo para experiências autênticas, que só se encontra aqui”, afirma o secretário de Turismo de Guaramiranga, Franzé Leal.

Capacitação

Para isso, a Prefeitura selou uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Ceará (Sebrae-CE). A ideia é capacitar os empresários locais para o fortalecimento dos negócios já existentes na cidade e para o desenvolvimento de novas oportunidades a partir da nova rota. Os trabalhos acontecem por meio de palestras, oficinas e consultorias, abordando cenários econômicos, demanda do mercado, empreendedorismo, tendências de turismo, manuseio de alimentos, atendimento ao público, entre outros temas pertinentes ao turismo.

Mas o esforço visa o envolvimento de toda a comunidade, uma vez que a ideia é ter os moradores como atração dessa rota. Neste intuito, estudantes da Escola ETI Maria Ylma De Amorim Moreira vão participar de palestra sobre a atividade turística na cidade e a importância do protagonismo da comunidade neste processo. A atividade será ministrada pela consultora na área de planejamento turístico do Sebrae, Danúbia Pereira.

“Está em fase de implantação uma nova disciplina - Turismo e Meio Ambiente - no currículo escolar de determinadas turmas das escolas de tempo integral com o objetivo de conscientizar desde as crianças o sentido de pertencimento e apropriação, mostrando o que a cidade ganha, qual o papel dos moradores, qual o papel da Prefeitura, dos empresários, enfim, como todos podem se envolver”, acrescenta o secretário.

Meio Ambiente e novas oportunidades

Rotas da Serra é aposta de Guaramiranga no turismo de experiência



A consultora do Sebrae destaca ainda o potencial do meio ambiente na constituição dessa nova oportunidade de desenvolver a economia do município com a preservação no plano principal: “Guaramiranga está inserida em um dos últimos espaços preservados de Mata Atlântica no Estado do Ceará – a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité. É a primeira e mais extensa APA criada pelo Governo do Estado. Há uma diversidade de flora e fauna, que temos de aprender a cuidar. É a nossa casa. Por isso, temos feito oficinas para preservação e ações de limpeza buscando a reutilização de material reciclável para produção, por exemplo, de instrumentos musicais.”

O roteiro piloto do turismo de experiência foi intitulado “Linhas da Serra”. Linhas no plural, simbolizando as linhas do horizonte com montanhas; as linhas artísticas locais que contam com crocheteiras, bordadeiras, artesãos do cipó e músicos; linhas da gastronomia, oferecendo pratos típicos do Nordeste como panelada, passando por petiscos em um pub, a cafés; e as linhas da fé, em breve o turismo religioso retomará as atividades com a revitalização do entorno da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

