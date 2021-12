Aeroporto de Fortaleza terá programação natalina e sorteio de passagens

Em dezembro| Compras a partir de R$ 150 nas lojas do aeroporto dão direito a cupom para o sorteio de uma viagem com acompanhante a qualquer lugar do Brasil. Também estão previstas atrações natalinas no equipamento e na área do entorno

O Aeroporto de Fortaleza oferecerá durante todo o mês de dezembro, aos seus passageiros e usuários, uma programação natalina diversificada, com atrações musicais no equipamento e na área do entorno, desembarque do Papai Noel e sorteio de passagens aéreas.

Quem comprar a partir de R$ 150 nos estabelecimentos participantes concorrerá a uma passagem aérea com direito a um acompanhante para qualquer lugar do Brasil. O regulamento da promoção pode ser acesso aqui.

O projeto é realizado em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

“Proporcionar todas essas experiências aos nossos clientes é gratificante. Entendemos que o aeroporto não é apenas um local de passagem, mas sim, um espaço no qual se pode viver momentos que ficarão para sempre na memória.”, explica, em nota, Rodrigo Sousa, diretor comercial da Fraport Brasil.

Confira a programação completa

CORAL

O Coral de crianças que tradicionalmente se apresenta na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, desta vez vai brilhar na passarela que liga o check-in à área embarque no aeroporto.

Trinta crianças se apresentarão por 20 minutos na área pública.



Dia: 21/12

Horário: 12h

Local: passarela interna

CAMINHÃO DE NATAL

Desta vez, o Caminhão que leva luz e música à população tem novo ponto de encontro para saída: o aeroporto de Fortaleza. O trajeto incluirá os bairros vizinhos ao equipamento.



Dia: 22/12

Horário: 19h30

Local: bolsão de estacionamento de vans de turismo – piso 1



DESEMBARQUE DO PAPAI NOEL



O Papai Noel vai chegar em Fortaleza, desembarcar e se dirigir à decoração próxima à Praça de alimentação para uma sessão de fotos.



Dia: 06/12

Horário: 12h

Local: saguão de desembarque doméstico (piso 1 – áreas restrita e pública)

PAPAI NOEL E SEU AJUDANTE

Papai Noel estará à disposição para fotos, mensagens e interações com todos os públicos.



Dias: 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 18 e 19 de dezembro

Horário: das 12h às 18h

Local: praça de alimentação



Dias: 7, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de dezembro

Horário: das 12h às 18h

Local: sala de embarque doméstico (entre os portões 15 e 16)





SAXOFONISTA



As apresentações do saxofonista são mais uma aposta do aeroporto para oferecer conforto a quem estiver no aeroporto.



Dias: 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 23 e 28 de dezembro

Horário: das 12h às 14h

Local: praça de alimentação



