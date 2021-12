Sine Ceará está com 1.105 vagas de emprego abertas em 12 cidades; confira cargos

Do total de postos de trabalho abertos, 111 são destinados exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD)

Quem busca uma inserção no mercado formal de trabalho deve ficar atento as atualizações de vagas de emprego abertas nas unidades do IDT/Sine Ceará. Até as 11h30min desta quarta-feira, 1º de dezembro, Estado soma 1.105 vagas de emprego abertas em 12 cidades em mais de 50 áreas de atuação. Do total de postos de trabalho abertos, 111 são destinados exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD).

Entre os segmentos com vagas abertas estão atendimento ao público, prestação de serviços, setor administrativo e áreas técnicas. Os requisitos variam de vaga para vaga, contudo há vagas para todos os níveis de formação, desde sem exigência de ensino formal, até cargos para profissionais com ensino superior completo.

A lista completa de vagas e também o agendamento de atendimento ser realizado através do portal Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Em caso de opção pelo atendimento nas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento ou por meio deste site das unidades de atendimento simplificado, aqui.



Vagas de emprego abertas em Fortaleza:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 05



Ajudante de cozinha - 02



Ajudante de serralheiro - 01



Analista de marketing - 01



Analista de pesquisa de mercado - 01



Analista financeiro (economista) - 01



Arte-finalista - 01



Assistente de compras - 01



Assistente de vendas - 03



Atendente de lanchonete - 02



Auxiliar contábil - 01



Auxiliar de almoxarifado - 02



Auxiliar de linha de produção - 50



Auxiliar de logística - 02



Auxiliar de pessoal - 01



Auxiliar financeiro - 01



Auxiliar mecânico de refrigeração - 03



Babá - 02



Barman - 01



Bobinador eletricista - 01



Bombeiro hidráulico - 03



Cabeleireiro - 01



Camareira de hotel - 01



Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias - 02



Confeiteiro - 01



Coordenador de vendas (restaurante) - 01



Copeiro - 05



Costureira de máquina reta - 01



Costureiro, a máquina na confecção em série - 01



Cozinheiro de restaurante - 04



Cozinheiro geral - 06



Cozinheiro industrial - 02



Cumim - 11



Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) - 05



Economista financeiro - 01



Eletrotécnico - 01



Empacotador, a mão - 02



Empregado doméstico nos serviços gerais - 03



Engenheiro eletricista - 01



Fiel de depósito - 04



Garçom - 21



Gerente de logística (armazenagem e distribuição) - 01



Gerente de produção - 01



Instalador de alarmes residenciais - 01



Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados - 01



Jardineiro - 02



Mecânico - 02



Mecânico de ar-condicionado e refrigeração - 03



Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração - 02



Mecânico de montagem de máquinas - 01



Motofretista - 08



Motorista de automóveis - 05



Motorista entregador - 03



Operador de laminador - 01



Operador de torno com comando numérico - 01



Operador eletromecânico - 01



Padeiro - 01



Passador de roupas - 01



Pintor industrial - 01



Professor de técnicas de enfermagem - 01



Promotor de vendas - 01



Recepcionista secretária - 01



Representante comercial autônomo - 02



Revisor de tecidos acabados - 01



Segurança de evento - 10



Serralheiro - 03



Subgerente de restaurante - 01



Supervisor de vendas comercial - 01



Sushiman - 02



Técnico de controle interno na produção - 01



Técnico de refrigeração (instalação) - 02



Técnico em manutenção de equipamentos de informática - 01



Técnico em segurança do trabalho - 01



Teleoperador - 10



Vendedor de comércio varejista - 05



Vendedor interno - 04



Vendedor pracista - 05

Vagas abertas em Fortaleza para pessoas com deficiência

Atendente de lojas e mercados - 05



Operador de caixa - 01



Recepcionista atendente - 02



Recepcionista, em geral - 02



Servente de obras - 03



Técnico de edificações - 01



Onde me candidatar para vagas de emprego abertas no IDT/Sine Ceará em Fortaleza?

Para atendimento nas unidades do IDT/Sine em Fortaleza, os candidatos podem procurar os seguintes endereços:

Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: 0800 591.0363 - Email: [email protected]



Papicu - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: 0800 591.0363 - Email: [email protected]

Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: 0800 591.0363 - Email: [email protected]



Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: 0800 591.0363 - Email: [email protected]



Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: 0800 591.0363 - Email: [email protected]

