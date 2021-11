Ceará tem 3º maior saldo de empregos do Nordeste em outubro, diz Caged

Ao todo, foram 43.332 admissões e 35.756 desligamentos, com saldo de 7.576 vagas. No Brasil, o Estado ocupou a 9ª colocação

O Ceará foi o terceiro estado do Nordeste com melhor saldo de empregos em outubro, segundo revelaram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta nesta terça-feira, 30.

No total, foram 7.567 novas vagas criadas, tendo ocorrido naquele mês 43.332 admissões e 35.756 desligamentos. Isso representa uma alta de 0,63%.

Na comparação com todas as unidades federativas, o Estado aparece na 9ª posição. A liderança é de São Paulo que teve saldo 76.592 empregos. No Nordeste, a Bahia aparece em primeiro com 12.462 novas vagas geradas.

No acumulado do ano, o Ceará gerou 72.467 vagas, uma variação positiva de 6,36%. Já nos últimos 12 meses, o Estado teve saldo de 87.514 postos de trabalho gerados, com variação de 8,03%. Na comparação de ambos os períodos, o Ceará ocupa a 3ª posição do Nordeste e a 10ª do País.

