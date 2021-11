Desemprego atingiu 13,453 milhões de pessoas no trimestre até setembro, diz IBGE

O País ainda tinha 13,453 milhões de pessoas desempregadas no trimestre encerrado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desemprego passou de 14,2% no trimestre encerrado em junho para 12,6% no trimestre terminado em setembro, conforme divulgação realizada nesta terça-feira, 30.

O total de desocupados diminuiu 9,3% em relação a junho, 1,378 milhão de pessoas a menos em busca de uma vaga.

Em relação a setembro de 2020, o número de desempregados caiu 7,8%, 1,144 milhão de pessoas a menos procurando trabalho.

A população ocupada somou 92,976 milhões de pessoas, 3,592 milhões de trabalhadores a mais em um trimestre. Em relação a um ano antes, 9,537 milhões de pessoas encontraram uma ocupação.

A população inativa somou 65,456 milhões de pessoas no trimestre encerrado em setembro, 1,813 milhão a menos que no trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2020, a população inativa recuou em 6,777 milhões de pessoas.

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - subiu de 49,0% no trimestre encerrado em setembro de 2020 para 54,1% no trimestre até setembro de 2021. No trimestre terminado em junho, o nível da ocupação era de 52,1%.

