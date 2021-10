O POVO recebe menção honrosa no Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

19:50 | Out. 28, 2021

A reportagem seriada "Indústria da Saúde no Ceará" mostra desde os gargalos do segmento no Estado até os potenciais de desenvolvimento

O Jornal O POVO recebeu nesta quinta-feira, 28 de outubro, às 20h, uma menção honrosa na categoria "Jornalismo de Soluções", durante a nona cerimônia final do Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde. O especial foi assinado pela jornalista Irna Cavalcante, da editoria de Economia.

O Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde é uma iniciativa da Roche América Latina em parceria com a Secretaria Técnica da Fundação Gabo, que busca reconhecer a excelência e estimular a cobertura jornalística de qualidade relacionada à saúde na América Latina.

"É com muita satisfação que recebo essa menção honrosa de um prêmio tão importante como é o Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde. Esse é um trabalho feito a muitas mãos e pelo qual tenho enorme carinho porque traz uma reflexão e um alerta sobre a relevância dos investimentos em pesquisa e tecnologia", pontua Irna Cavalcante.

O trabalho conta com edição de Beatriz Cavalcante, Raone Saraiva e Fátima Sudário, design de Cristiane Frota, e fotos de Aurélio Alves, Júlio Caesar, Deisa Garcez e Thais Mesquita.

Para Ana Naddaf, diretora de Jornalismo do Grupo de Comunicação O POVO, é de extrema importância estar em destaque entre os principais veículos da América Latina, e receber esta menção honrosa em um prêmio que reconhece a qualidade jornalística e estimula a excelência da produção de conteúdo em um segmento tão importante que é a saúde.

A diretora complementa, ainda, que o especial consegue traçar bem o desenvolvimento desta área, com seus gargalos e as soluções encontradas a partir da vivência da crise da Covid-19 no Ceará.

Indústria da Saúde no Ceará



O especial Indústria da Saúde no Ceará, reportagem seriada publicada em julho de 2020, mostra desde os gargalos do segmento no Estado até os potenciais de desenvolvimento. Em meio à pandemia, o setor se mostrou promissor até mesmo para a recuperação econômica.

Confira abaixo os três episódios do especial:

No primeiro episódio você confere o que está sendo pensado no Ceará a partir da crise do novo Coronavírus.

No episódio dois você entende como a tecnologia ampliou o atendimento de saúde pública e incentivou soluções de novos negócios no setor privado.

E no terceiro e último episódio você compreende como a indústria brasileira tem se adaptado às necessidades do País e promovido adaptações no seu parque industrial.

Sobre o prêmio Roche de Jornalismo em Saúde

Foram anunciados os vencedores em três categorias da cerimônia deste ano, Jornalismo Escrito, Jornalismo Audiovisual e Cobertura Diária, e os trabalhos que receberam menções honrosas em Acesso à Saúde, Cobertura Jornalística da COVID-19 e Jornalismo de Soluções.

Neste ano, pela primeira vez, os vencedores do Prêmio Roche vão receber uma bolsa de formação acadêmica de até 5.000 dólares (menos taxas bancárias), como um inventivo para ampliar conhecimentos em jornalismo e fomentar a qualidade, rigorosidade e excelência no trabalho jornalístico.

A cerimônia aconteceu virtualmente, pelo segundo ano consecutivo, pelo perfil da Fundação Gabo no Facebook e também em seu canal no YouTube.

