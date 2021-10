O POVO é finalista do Prêmio Jornalista de Impacto 2021

A reportagem "O potencial do empreendedorismo nas periferias, de autoria do repórter Samuel Pimentel, mostra como cearenses estão driblando as dificuldades para empreender nas periferias, levando impacto positivo para comunidade onde atuam

A reportagem "O potencial do empreendedorismo nas periferias", assinada pelo repórter de economia do O POVO, Samuel Pimentel, é uma das finalistas do Prêmio Jornalistas de Impacto 2021. Uma iniciativa da empresa ponteAponte, com apoio da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, e que visa reconhecer reportagens e iniciativas de profissionais e veículos de comunicação que disseminem o tema de Investimentos e Negócios de Impacto no Brasil.

Publicada no dia 26 de junho deste ano, a reportagem, finalista na categoria texto, conta a história e os desafios de empreendedores cearenses que estão driblando as dificuldades, como o acesso ao crédito e a falta de formação em gestão, para investir na periferia. E como esses negócios têm gerado impacto positivo na comunidade onde atuam.

"É uma satisfação enorme estar na final de um concurso tão relevante no cenário nacional, levando ao conhecimento do público uma questão tão importante quanto o empreendedorismo como ferramenta de mudança de realidade nas periferias. Contamos histórias, visitamos realidades e pudemos ver o quanto a esperança em dias melhores aliado a muito trabalho e força de vontade podem ser transformadores", afirmou Samuel Pimentel.

Leia aqui a reportagem finalista: Empreendedorismo na periferia: O potencial de consumo que não pode ficar na margem da economia

O trabalho conta ainda com edição da editora-executiva do núcleo de Economia do O POVO, Adailma Mendes, e fotos de Fábio Lima e Thaís Mesquita.

Neste ano, o Prêmio Jornalistas de Impacto recebeu um total de 98 inscrições, de 27 cidades, que foram avaliadas de acordo com os critérios do Prêmio pela equipe da ponteAponte. Desse material, foram selecionados três finalistas para cada uma das quatro categorias previstas no edital:Texto; TV e vídeo; Rádio e podcast; e Conteúdos produzidos em contextos periféricos.

"Chegamos a três finalistas por categoria, que serão avaliados agora por um júri multissetorial. Ressaltamos que todas as reportagens tinham altíssima qualidade, e foi bastante difícil chegar aos finalistas, que foram as matérias mais aderentes aos critérios. Valorizamos ainda a diversidade regional e de veículos", avalia Vanessa Prata, sócia da ponteAponte, empresa responsável pela execução do Prêmio Jornalista de Impacto.

O resultado final sairá na segunda quinzena de novembro, em data a ser definida. O primeiro lugar de cada categoria receberá, a título de premiação, o valor bruto de R$ 3.500 e certificado. Já os demais finalistas receberão um certificado de reconhecimento, em nome da reportagem e veículo.

Esta é a 3ª edição do Prêmio Jornalistas de Impacto e a segunda vez que O POVO figura entre os finalistas. Em 2019, a reportagem "Capitalismo Consciente: um olhar além do lucro", da repórter Irna Cavalcante, foi classificada na categoria texto.

Dei Valor

O repórter de economia Samuel Pimentel também assina o quadro Dei Valor, programa de educação financeira, que vai ao ar às quartas-feiras no Youtube e Tik Tok do O POVO.

O episódio desta semana trouxe como tema os empréstimos consignados. Confira:

