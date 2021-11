Três empresas se candidataram para operacionalização do Crediamigo

O Banco do Nordeste (BNB) tornou pública nesta quarta-feira, 18, a lista das empresas inscritas no edital de credenciamento de pessoas jurídicas para operacionalização, contratação e acompanhamento de operações da microfinança urbana do BNB (Crediamigo). Apenas três empresas se candidataram ao certame. Agora, o processo entra em fase de análise documental das propostas e o resultado será divulgado nos próximos dias.

São elas: Cactus Instituição de Pagamento S/A; Instituto Comunitário de Crédito de Natal (CredNatal) ; e Organização Social Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Estado da Bahia (Adesba).

Sobre o assunto BNB apresenta edital para substituir operadora de microcrédito; saiba que empresas podem participar

BNB alcança melhor índice de governança pública entre bancos federais, segundo TCU

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que por 18 anos foi operador exclusivo do programa, nem sequer se inscreveu. O contrato com a ONG estava no centro da crise política que levou à destituição de Romildo Rolim do cargo de presidente do banco.

Mais de uma empresa poderá ser credenciada para operacionalizar a plataforma de microfinança urbana do Banco do Nordeste a partir de 2022, o que significa oferecer serviço a 2,4 milhões de clientes Crediamigo, atuando com um volume de 17 mil operações por dia em toda a área de atuação do BNB (Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo).

Mais informações sobre o Edital de Credenciamento podem ser obtidas no portal do Banco do Nordeste.

Tags