BNB alcança melhor índice de governança pública entre bancos federais, segundo TCU

O Banco do Nordeste obteve o melhor índice de governança pública entre os cinco bancos federais recentemente avaliados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A instituição alcançou a nota 99,07% com destaque para as capacidades em liderança, estratégia e controle.

Ainda no mesmo levantamento, o BNB obteve o segundo lugar em relação ao Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG), com 85,67%, mantendo a mesma colocação da pesquisa realizada em 2018. O IGG é composto por quatro eixos: Governança Pública; Gestão de Pessoas; Gestão de TI; e Gestão de Contratações.

Para o presidente do Banco do Nordeste, Anderson Possa, o resultado representa um grande salto em comparação à última avaliação realizada em 2018, na qual a empresa ficou com o quinto melhor índice.

"A estrutura de governança corporativa do Banco do Nordeste está alinhada às melhores práticas de mercado, na medida em que fortalece o processo decisório e a dinâmica administrativa e operacional da empresa", afirma, em nota.

O presidente ressalta ainda que a empresa dispõe de regimentos internos como balizadores das ações e práticas de seus colegiados estatutários para promover ações que viabilizam a solidez, a sustentabilidade e a perenidade do Banco e de sua atuação como agente de implementação de políticas públicas.

