ID Jovem: como acessar o desconto para jovens em ônibus interestaduais

Disponível desde 2017, a ID Jovem permite acesso de jovens entre 15 e 29 anos a vagas gratuitas ou pela metade do preço em ônibus interestaduais. Veja como ter acesso ao benefício social, possibilitado pelo Cadastro Único

A Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, permite acesso de jovens entre 15 e 29 anos a vagas gratuitas ou pela metade do preço em ônibus interestaduais. Disponível desde 2017, a ferramenta também possibilita a meia-entrada em eventos artísticos-culturais e esportivos, de forma similar à “carteirinha” do estudante. Pessoas que não estão atualmente cursando algum grau de ensino, porém, também podem se beneficiar da ID Jovem.



ID Jovem: quem pode ter acesso?

Pessoas entre 15 e 29 anos, sejam estudantes ou não de qualquer nível de ensino;

É preciso ser inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e ter cadastro atualizado há pelo menos 24 meses;

Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos é outro requisito.

ID Jovem: como fazer o cadastro?

O primeiro passo na obtenção da ID Jovem é visitar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo da sua casa para se cadastrar ou atualizar os dados no CadÚnico. Clique aqui para acessar uma lista da Prefeitura de Fortaleza com os endereços e telefones dos Cras da capital. Durante o cadastramento, o órgão pode solicitar documentos como comprovante de renda e de domicílio.



Assim que tiver o CadÚnico atualizado, o próximo passo é emitir a ID Jovem, seja pelo site do projeto ou pelo aplicativo (disponível para Android e iOS). Em ambas plataformas, o esquema funciona de forma similar: para emitir o documento, é necessário inserir número do Número de Identificação Social (NIS), nome completo, nome da mãe e data de nascimento.



Para quem já tem cadastro atualizado no CadÚnico ou esqueceu seu número do NIS, é possível conferi-lo no site Meu CadÚnico.



