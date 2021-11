Juazeiro do Norte abre processo seletivo para Secretaria de Saúde; inscrições vão até segunda, 22

A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte está com processo seletivo aberto para contratados da pasta municipal como para demais profissionais de outras regiões fora do município. As vagas são para os níveis médio e superior. A seleção ocorrerá por meio de um processo seletivo, conforme Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério Público do Ceará (MPCE). Os aprovados darão continuidade ao trabalho que já exercem na pasta municipal e, no caso de novos profissionais, iniciarão as atividades em janeiro de 2022.

Em entrevista ao jornalista Farias Junior, da rádio O POVO Cariri, nesta sexta-feira, 19, a diretora de planejamento da saúde de Juazeiro do Norte, Jaqueline Guimarães, explicou detalhes sobre o processo. “Esse processo seletivo vai acontecer durante toda essa última quinzena do mês de novembro. Os selecionados mediante o processo irão ser convocados a partir do dia 15 de dezembro e irão iniciar suas atividades em janeiro de 2022”, disse.

Ainda conforme Jaqueline, o processo seletivo está aberto a todo e qualquer cidadão de Juazeiro do Norte ou de fora do município que tenha interesse em concorrer aos cargos. Sobre as inscrições, a diretora de planejamento explica que as inscrições para as vagas tiveram início nessa quinta-feira, 18, e vão até o dia 22 de novembro. Para os candidatos de nível médio, as inscrições ocorrem de forma presencial. Para os de nível superior, a candidatura pode ser feita é de forma online.

O horário para as inscrições de nível médio é das 8 às 11 horas e das 13h30min às 16h30min, na unidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), localizada na rua Interventor Francisco Erivano Cruz, Centro, em frente ao Vapt Vupt, em Juazeiro do Norte. Os interessados devem levar os seguintes documentos em um envelope lacrado:

Ficha de inscrição;

Cópia autenticada de documentação com foto;

Cópia de reservista;

Certidão de quitação eleitoral;

Cópia do certificado de conclusão (médio/fundamental) - nível médio;

Cópia certificado de conclusão (curso de graduação) - nível superior;

Currículo;

Cópias dos títulos (experiência);

Declaração que não acumula vínculos com administração pública.

“As pessoas interessadas deverão levar os documentos obrigatórios de inscrição em um envelope lacrado, e lá eles vão receber o número de inscrição que é o segredo do candidato. A comissão irá avaliar os títulos, ou seja, a experiência, e também haverá uma etapa de entrevista”, explica Jaqueline. Toda a descrição dos documentos obrigatórios constam em edital publicado no Diário Oficial de Juazeiro do Norte, no dia 16 de novembro.

Já os que querem concorrer a cargos de nível superior precisam se inscrever online no site da prefeitura. No local, haverá um ficha de inscrição para cada cargo. Nela, o candidato deverá preencher todas as informações solicitadas. O prazo de inscrição também é no período de 18 a 22 de novembro. Os cargos variam entre assistente social, enfermeiro, nutricionista, médico clínico geral, médico plantonista, psicólogo, entre outros (veja a relação completa dos cargos de nível superior abaixo).

- Advogado

- Assistente Social

- Educador Físico

- Enfermeiro

- Farmacêutico

- Fisioterapeuta Plantonista

- Médico Clínico Geral

- Médico Clínico Geral/Plantonista

- Médico Especialista/Residência

- Médico Plantonista

- Nutricionista

- Odontólogo

- Psicólogo

Confira na íntegra o edital do processo seletivo



