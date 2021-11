Feiras de indústrias têxtil e de comunicação projeta mais de R$ 300 milhões em vendas no Ceará

As feiras Maquintex e Signs deste ano projetam fluxo de vendas superior a R$ 300 milhões no Estado. Os encontros profissionais ocorrem no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, com cerca de 100 stands de exposição de marcas, produtos e maquinário da indústria têxtil e de comunicação. Evento é organizado pela Febratex Group e apresenta ainda seminários, palestras e informações sobre cursos profissionalizantes do setor.

O presidente das feiras, Hélvio Pompeo, destaca o momento como fundamental para reconectar toda cadeia de produção dos setores e unir esforços e investimentos em inovação e sustentabilidade no pós-pandemia. "É uma sensação emocionante estar aqui, conversando, vendo a necessidade de cada cliente, fornecedor tudo na prática. Precisamos estar mais unidos do que nunca", complementa.

A abertura das feiras ocorreu em 17 de novembro e o encerramento será no dia 19 deste mês. No primeiro dia de evento foram contabilizados 2160 visitantes e a expectativa da organização é manter a média de 2 mil pessoas nos últimos dias do evento gratuito.

"Temos representantes de negócios com atuação em 32 países nesse evento, é disso que precisamos, dos profissionais mostrando para a indústria que nós temos como nos preparar e agir para um futuro muito mais sustentável", afirma Hélvio. Ele reforça ainda que as principais tecnologias buscadas na feira são aquelas que consigam unir baixo consumo de recursos naturais, baixo impacto no meio ambiente sem prejuízo ao rendimento.

As feiras ocupam todo pavilhão Oeste do Centro de Eventos e reúne marcas como: Grupo NS, Sun Special, Silmaq, Mimaki, Andrade Máquinas e Barudan. Com relação a área de comunicação visual, as empresas de destaque são Alltak, Sign Tech by Xixiro, BR Group, Colorsign, Multivisi e Sublime Nordeste.



"É uma oportunidade ímpar de estar em contato com especialistas, com novos parceiros comerciais, de ver atuação de seus concorrentes e aprender com eles. É um momento maravilho e estamos vendo muita gente animada e muita gente vindo até a feira para tirar dúvidas do que fazer com seus negócios no pós-pandemia", enfatiza o presidente do evento.

Com o Ceará sendo palco do evento, Hélvio destaca ainda os potenciais de crescimento da indústria textil e da comunicação no Estado. Ele pontua ainda que muitos representantes internacionais que compareceram ao evento reservaram parte do tempo no Ceará para entrar em contato com fornecedores locais e prospectar parcerias de negócios no Norte e Nordeste do Brasil tendo estado como base de operações.

Serviço

Maquintex e Signs Norte-Nordeste

Quando: 17 a 19 de novembro, das 13h às 21h

Onde: Centro de Eventos do Ceará

Gratuito: inscrições pelo link: www.maquintex.com.br/inscricoes

*Necessária apresentação do passaporte da vacina ou de teste diagnóstico de Covid-19 negativo

