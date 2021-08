Ceará mira novos empreendimentos da Vicunha Têxtil no Estado

Informação do encontro entre o Estado e representantes da companhia foi divulgada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), nas redes sociais

Nesta terça-feira, 24 de agosto, representantes da companhia multinacional Vicunha Têxtil tiveram reunião com representantes do Governo do Estado com foco na prospecção de novos empreendimentos no Ceará.

Sobre o assunto Empresas no Ceará terão que informar dados de funcionários que prestarem serviços em residências ou sedes

Proibição de canudos plásticos em comércios do Ceará entra em vigor

A informação do encontro entre o Estado e representantes da companhia foi divulgada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), nas redes sociais logo após o encontro.

O foco principal da reunião é dar início a eventuais tratativas para expansão da presença da companhia no Estado, com a construção de novas sedes da empresas com intuito da "gerar mais empregos aos cearenses", conforme definiu Camilo ao anunciar a reunião.

Ricardo Steinbruch, presidente do Conselho de Administração da companhia, e outros diretores da empresas discutiram as possibilidade de expansão no Ceará.

Conforme anúncio do governador, houve a discussão da "implementação de novos empreendimentos".

Atuante há 45 anos no mercado, a empresa detém unidades no Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo, além de uma fábrica no Equador e uma na Argentina, ao lado de uma rede de filias de vendas dos produtos, assim como na Suíça.

Tags