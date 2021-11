Embraer apresenta aeronaves a energia elétrica, hidrogênio, gás e híbrido-elétrico

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A Embraer anunciou uma família de aeronaves com propulsão sustentável, envolvendo eletricidade, célula de combustível de hidrogênio, turbina a gás de duplo combustível e híbrido-elétrico.

Sobre o assunto Embraer usa helicópteros para testar rotas de 'carro voador'

Dívida líquida da Embraer atinge R$ 9,8 bilhões no 3º trimestre

O projeto faz parte da meta de zero emissões líquidas de carbono até 2050 e se chama Energia Family, da iniciativa Sustainability in Action.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É uma parceria com um consórcio internacional de universidades de engenharia, institutos de pesquisas aeronáutica e pequenas e médias empresas para entender melhor a captação, armazenamento e gerenciamento térmico de energia, e suas aplicações para a propulsão sustentável de aeronaves.

Cada aeronave ainda está sendo analisada de acordo com sua viabilidade técnica e comercial.

Sobre o assunto Gol anuncia voos de Jericoacoara para Rio, Brasília e Salvador em dezembro

Latam lança voo para Juazeiro do Norte, amplia para Jericoacoara e anuncia Fortaleza como "cidade-foco"

Gol tem prejuízo após participação minoritária de R$ 2,5 bilhões no 3º trimestre

Saiba detalhes dos diferentes tamanhos e tipos de propulsão:

Energia Hybrid (E9-HE)

•propulsão híbrida-elétrica

•até 90% de redução das emissões de CO2

•9 assentos

•motores montados na parte traseira

•disponibilidade da tecnologia –2030

Energia Electric (E9-FE)

•propulsão elétrica completa

•emissões zero de CO2

•9 assentos

•hélices contra-rotativas traseiras

•disponibilidade da tecnologia - 2035

Energia H2 Fuel Cell Gas Turbine (E19-H2FC)

•propulsão elétrica de hidrogênio

•emissões zero de CO2

•19 assentos

•motores elétricos montados na parte traseira

•disponibilidade da tecnologia – 2035

Energia Gas Turbine (E50-H2GT)

•propulsão de hidrogênio ou SAF / JetA

•redução de emissões de CO2 em até 100%

•35 a 50 assentos

•motores montados na parte traseira

•disponibilidade da tecnologia - 2040

Segundo a empresa, embora os aviões da Energia Family ainda estejam na fase de projeto, a Embraer já avançou na redução das emissões de suas aeronaves.

Com isso, houve teste do combustível sustentável de aviação (SAF), misturas de cana de açúcar e combustível derivado da planta de camelina e combustível fóssil, na família de E-Jets. A meta da empresa é ter todos os aviões da Embraer compatíveis com SAF até 2030.

Em agosto passado, a Embraer fez voos com seu Demonstrador Elétrico, um monomotor EMB-203 Ipanema, 100% movido a eletricidade. Já um demonstrador de célula de combustível de hidrogênio está planejado para 2025 e o eVTOL, um veículo de decolagem e pouso vertical totalmente elétrico e com zero emissões, está sendo desenvolvido para entrar em operação em 2026.

Tags