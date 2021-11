Terminal de Fortaleza está preparado para receber navios na temporada de cruzeiros, informa Diretoria

Articulista quinzenal do O POVO

A temporada de cruzeiros 2021/2022 começou nesta sexta-feira, 5 de novembro, oficialmente, no Brasil. O ministro do Turismo, Gilson Machado, desafiou as empresas marítimas a realizarem rotas o ano todo no País

Com a abertura da temporada de cruzeiros 2021/2022 no País, oficialmente, nesta sexta-feira, 5 de novembro, a administradora do Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza informa que o equipamento está preparado para receber navios, mas que ainda aguarda definição das agências marítimas sobre datas.

Em nota, a Diretoria da Companhia Docas do Ceará frisa que está acompanhando as ações para retomada dos cruzeiros marítimos, após definição dos protocolos sanitários anunciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para o Brasil, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, avalia que esta temporada será um sucesso devido à demanda turística reprimida. Além disso, ele lançou o desafio para que as companhias de cruzeiros tornem a temporada de cruzeiros algo perene, que aconteça o ano todo.

"O Brasil tem muita oportunidade. E no que precisarem do governo para que isso aconteça, vocês têm um parceiro aqui. Acreditem no Brasil, vocês não vão se arrepender”, ressaltou.

E o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA), Marco Ferraz, frisa que o Brasil passa a integrar os 50 países com navios de cruzeiro em operação no mundo.

“Estaremos presente em sete estados e 14 cidades nesta temporada com cinco navios e 388 mil leitos – que tiveram que ser reduzidos em decorrência dos protocolos sanitários. Isso vai gerar 24 mil empregos no Brasil e R$ 1,7 bilhão para a nossa economia. E temos a expectativa de retomar os índices pré-pandemia já em 2023”, detalhou.

Já Adrian Ursilli, presidente da MSC, afirmou que o segmento está preparado para receber os turistas. “Nós temos os protocolos mais robustos do mundo. Estamos muito confiantes que será uma temporada de retomada segura, tranquila, com responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, preservando a experiência do turista, oferecendo diversão, lazer, momentos de descanso e descobertas turísticas”.

Para esta temporada, o presidente da Costa Cruzeiros, Dario Rustico, confirmou a chegada dos navios Costa Fascinosa e Costa Esmeralda para os dias 29 de novembro e 20 de dezembro.

Ainda anunciou três navios da companhia para a temporada 2022/2023, sendo um deles o inédito Costa Toscana, que tem a sustentabilidade como foco. “O Grupo Costa tem um compromisso com o Brasil e este é um começo e não o ponto de chegada porque o Brasil tem muitas oportunidades”, afirmou o empresário italiano.

Temporada brasileira de cruzeiros 2021/2022

A temporada se inicia nesta sexta-feira, 5 de novembro, com a partida da navio MSC Prezios do Porto de Santos (SP) e tem previsão para partir às 20h com 3 mil passageiros a bordo.

Serão 107 roteiros durante a temporada e 392 escalas em destinos nacionais, como Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos Reis, Balneário Camboriú, Búzios, Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto Belo e Ubatuba.

Protocolos sanitários para os cruzeiros

Dentre as principais medidas estabelecidas pela Anvisa para a temporada de 2021/2022 estão:

- ocupação máxima de 75% da embarcação.

- distanciamento entre grupos de viajantes de, no mínimo, 1,5 metro.

- tripulantes e passageiros vacinados, desde que elegíveis pelo Programa Nacional de Imunização (PNI).

- uso obrigatório de máscaras a bordo e em terminais de passageiros.

- realização de testagem diária contra a Covid-19 de, pelo menos, 10% da tripulação e 10% dos passageiros.

