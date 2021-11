Sine Ceará está com 732 vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

Articulista quinzenal do O POVO

As unidades de atendimento já retomaram as atividades presenciais, mas é preciso realizar agendamento

O IDT/Sine dispõe de 732 oportunidades de emprego nas suas Unidades de Atendimento e já retomou as atividades presenciais por agendamento.

Para se candidatar, o horário deve ser marcado por meio do portal idt.org.br, mas em caso de opção pelo atendimento nos Vapt Vupts, por meio do link sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt/

Para saber se a função desejada está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal empregabrasil.mte.gov.br, baixe o aplicativo Sine Fácil ou envie currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, colocando o nome da vaga no assunto da mensagem.

VEJA VAGAS EM FORTALEZA

Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214 - Email: [email protected]

Papicu - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: 0800-591 0363 - Email: [email protected]

Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216 - Email: [email protected]

Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217 - Email: [email protected]

Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 - Email: [email protected]

Açougueiro-1

Ajudante de serralheiro-5

Analista de marketing-1

Analista de recursos humanos-1

Analista de tratamento de água-1

Atendente de bar-1

Atendente de lanchonete-2

Auxiliar administrativo-2

Auxiliar de almoxarifado-1

Auxiliar de costura-1

Auxiliar de cozinha-4

Auxiliar de linha de produção-22

Auxiliar de marceneiro-1

Auxiliar de mecânico de autos-2

Auxiliar de pessoal-1

Auxiliar em saúde bucal-1

Auxiliar operacional de logística-1

Bombeiro hidráulico-2

Bordadeira-2

Caldeireiro montador-7

Chapista de lanchonete-2

Chefe de cozinha-1

Churrasqueiro-2

Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias-2

Contador-1

Costureira de máquinas industriais-4

Costureira em geral-2

Costureiro, a máquina na confecção em série-1

Cozinheiro de restaurante-3

Cumim-1

Eletricista de instalações-2

Empregado doméstico nos serviços gerais-1

Encanador industrial-2

Encarregado de açougue-1

Enfermeiro-5

Estofador de móveis-1

Forneiro de padaria-3

Garçom-1

Gerente de bar, cantina e restaurante-1

Gerente de loja e supermercado-1

Instalador de águas, esgotos e gás-1

Lavador de pratos-1

Manicure-3

Mecânico de empilhadeira-1

Mecânico de manutenção de ar condicionado-1

Mecânico de manutenção de máquina industrial-2

Mecânico de motocicletas-1

Modelista-1

Monitor de esportes e lazer-5

Montador de andaimes (edificações)-3

Montador de móveis e artefatos de madeira-2

Montador de sistemas eletroeletrônicos de segurança-1

Motofretista-17

Operador de caixa-1

Operador de centro de controle-1

Operador de empilhadeira-2

Operador de estação de tratamento de água e efluentes-1

Operador de máquinas fixas, em geral-20

Operador de telemarketing ativo e receptivo-5

Pedreiro-4

Polidor de veículos-1

Promotor de vendas-8

Recepcionista atendente-1

Recreador-5

Representante comercial autônomo-2

Segurança de evento-10

Serralheiro-2

Soldador-4

Subgerente de loja (operações comerciais)-1

Subgerente de restaurante-1

Supervisor de logística-1

Supervisor de vendas de serviços-1

Sushiman-2

Técnico de edificações-1

Técnico de manutenção eletrônica-1

Técnico de sistema de tratamento de água-1

Técnico em fibras ópticas-2

Técnico em segurança do trabalho-1

Teleoperador-10

Vendedor - no comércio de mercadorias-2

Vendedor de consórcio-5

Vendedor interno-1

Vendedor pracista-3

Total-235



Pessoas com deficiência

Almoxarife-1

Atendente de lojas-1

Atendente de telemarketing-31

Auxiliar de linha de produção-6

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga)-3

Operador de caixa-5

Operador de telemarketing ativo e receptivo-4

Operador de vendas (lojas)-10

Promotor de vendas-2

Total-63



VAGAS EM ARACATI



Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 - Email: [email protected]

Ajudante de motorista-2

Almoxarife-1

Atendente de balcão-1

Auxiliar de limpeza-1

Auxiliar de mecânico de autos-1

Auxiliar nos serviços de alimentação-1

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico)-2

Empregado doméstico nos serviços gerais-1

Enfermeiro-1

Garçom-1

Gerente de recursos humanos-1

Mecânico de manutenção de motocicletas-1

Mecânico de veículos-1

Operador de câmaras frias-1

Representante comercial autônomo-2

Técnico de enfermagem-1

Total-19





Pessoas com deficiência

Vitrinista-2

Total-2

VAGAS EM CRATEÚS

Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230 - Email: [email protected]



Auxiliar de cozinha-1

Barman-1

Churrasqueiro-1

Consultor de vendas-2

Garçom-2

Manicure-1

Marceneiro-1

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração-1

Motofretista-1

Operador de caixa-2

Recepcionista atendente-2

Vendedor interno-2

Vendedor pracista-11

Total-28

VAGAS EM EUSÉBIO

Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 - Email: [email protected]



Açougueiro-2

Auxiliar administrativo-1

Auxiliar de confeiteiro-1

Auxiliar de cozinha-1

Auxiliar de limpeza-2

Auxiliar de linha de produção-11

Auxiliar financeiro-1

Camareira de hotel-1

Churrasqueiro-1

Confeiteiro-2

Consultor de vendas-2

Costureiro, a máquina na confecção em série-1

Cozinheiro geral-1

Garçom-1

Motorista de caminhão-2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações-1

Padeiro-1

Recepcionista de hotel-1

Salgadeiro-1

Supervisor comercial-1

Técnico em saúde bucal-1

Vendedor pracista-3

Total-39

Pessoas com deficiência

Atendente de telemarketing-6

Auxiliar de linha de produção-3

Total-9

VAGAS EM HORIZONTE

Rua Francisco Tavares de Oliveira,190- Centro - Fone: (85) 2180-6219 - Email: [email protected]



Atendente de mesa-1

Manicure-1

Representante comercial autônomo-1

Total-3

VAGAS EM IGUATU

Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (85) 2180-6226 - Email: [email protected]



Montador de estruturas metálicas-1

Operador de retro-escavadeira-1

Total-2

VAGAS EM JUAZEIRO DO NORTE

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (85) 2180-6225 - Email: [email protected]



Analista contábil-1

Analista de tratamento de água-1

Auxiliar de cozinha-1

Auxiliar de escritório-2

Auxiliar de recepção-1

Bamburista-2

Cilindrista de borracha-2

Cozinheiro geral-1

Eletricista de instalações de prédios-2

Pintor de automóveis-1

Supervisor de vendas no atacado-1

Técnico de eletricidade-5

Tecnólogo em secretariado-1

Vendedor pracista-1

Total-22

VAGAS EM LIMOEIRO DO NORTE



Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 - Email: WhatsApp (85) 9 8726-2270



Açougueiro-4

Analista de controle de qualidade-1

Analista de recursos humanos-1

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros-2

Auxiliar de custos-1

Auxiliar de limpeza-1

Borracheiro-1

Caixa no comércio-1

Chefe de cozinha-1

Conferente de carga e descarga-1

Consultor de vendas-1

Coordenador de vendas (restaurante)-1

Cozinheiro de restaurante-3

Eletrotécnico-1

Empacotador, a mão-1

Estoquista-1

Fiscal de prevenção de perdas-2

Gerente de área de vendas-1

Gerente de hotel-1

Gerente de supermercado-1

Mecânico de manutenção de máquinas industriais-1

Mecânico de motocicletas-1

Motorista entregador-4

Operador de caixa-10

Operador de tratores diversos-1

Promotor de vendas-3

Recepcionista atendente-2

Repositor de mercadorias-6

Subgerente de loja (operações comerciais)-3

Supervisor de injeção de confecção de calçados-1

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos-1

Supervisor de vendas comercial-1

Técnico analista de processos de produção-1

Técnico de enfermagem-1

Vendedor de serviços-2

Vendedor pracista-1

Total-66



Pessoas com deficiência

Auxiliar de limpeza-8

Operador de vendas (lojas)-3

Trabalhador polivalente da confecção de calçados-20

Trabalhador rural-4

Vendedor interno-4

Total-39

VAGAS EM MARACANAÚ

Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 - Email: [email protected]



Ajudante de carga e descarga de mercadoria-2

Corretor de imóveis-2

Estoquista-5

Mecânico de escavadeira-1

Modelador de madeira-1

Motorista carreteiro-4

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk-2

Oficial de manutenção predial-3

Serralheiro-3

Soldador-3

Técnico de manutenção elétrica-2

Vendedor porta a porta-2

Vendedor pracista-4

Total-34



Pessoas com deficiência

Auxiliar de armazenamento-1

Total-1

VAGAS EM PECÉM

Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem) - Email: [email protected]



Assistente de compras-1

Auxiliar financeiro-1

Caminhoneiro carreteiro-3

Consultor-4

Consultor de vendas-2

Engenheiro de manutenção elétrica-1

Fiscal de prevenção de perdas-1

Forneiro de padaria-1

Gerente administrativo-1

Gerente de frota-1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel-1

Mecânico de veículos-1

Motorista carreteiro-2

Motorista de ônibus urbano-5

Operador de máquinas operatrizes-1

Promotor de vendas-1

Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares)-1

Soldador-3

Técnico de planejamento de obras-1

Técnico em segurança do trabalho-1

Total-33



Pessoas com deficiência

Engenheiro de qualidade-1

Operador de empilhadeira-1

Total-2

VAGAS EM QUIXADÁ

Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: (85) 2180-6229 - Email: [email protected]



Atendente de informações (telemarketing)-1

Auxiliar administrativo-1

Balconista de açougue-5

Barman-1

Cabeleireiro-2

Capataz-1

Carpinteiro-8

Cobrador externo-9

Consultor-3

Cozinheiro geral-1

Empregado doméstico nos serviços gerais-1

Forneiro de padaria-1

Mecânico de automóveis e caminhões-2

Mestre de obras-1

Motorista de caminhão-1

Operador de empilhadeira-1

Padeiro-2

Promotor de vendas-3

Representante comercial autônomo-2

Supervisor comercial-1

Vendedor interno-1

Vendedor porta a porta-2

Total-50

VAGAS EM SOBRAL

Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: [email protected]



Agente funerário-1

Assistente administrativo-1

Auxiliar de marceneiro-3

Bombeiro hidráulico-1

Borracheiro-1

Carpinteiro-2

Carpinteiro de obras-4

Consultor-1

Consultor de vendas-1

Cortador de roupas-1

Costureira de máquinas industriais-1

Costureira em geral-1

Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)-1

Eletricista de manutenção industrial-1

Gerente comercial-2

Gerente de área de vendas-1

Gerente de loja e supermercado-1

Mecânico de automóveis e caminhões-1

Mecânico de manutenção de ar condicionado-1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel-2

Mecânico de motocicletas-1

Mecânico de refrigeração-2

Montador de vidros-1

Motorista entregador-2

Operador de caixa-1

Operador de câmera de vídeo-1

Operador de equipamento de escavadeira-1

Operador de instalação de ar-condicionado-1

Pintor de veículos (fabricação)-1

Representante comercial autônomo-1

Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados-1

Supervisor de vendas comercial-3

Técnico de análise química-1

Técnico de rede (telecomunicações)-1

Técnico de refrigeração (instalação)-2

Técnico em segurança do trabalho-1

Vendedor pracista-8

Total-57



Pessoas com deficiência

Ajudante de motorista-1

Armador de estrutura de concreto-3

Auxiliar de linha de produção-11

Bombeiro hidráulico-3

Eletricista-1

Empacotador, a mão-1

Operador de betoneira-3

Servente de obras-1

Total-24

VAGAS EM TIANGUÁ



Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone: (85) 2180-6224 - Email: [email protected]



Auxiliar de linha de produção-3

Mecânico-1

Total-4



