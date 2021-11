Brisanet vence lote do leilão 5G com lance de R$ 1,25 bilhão e assume Nordeste

Com a vitória, a cearense ganha o direito de se tornar a mais nova operadora de telefonia móvel do País e poderá atuar em todos os estados do Nordeste

A cearense Brisanet vence lote C4 do leilão de frequências de banda larga 5G para prestação de serviços em todo Nordeste. A empresa nascida em 1998, na cidade de Pereiro, região do Grande Jaguaribe, deu lance equivalente a R$ 1.250.000.000 e ganhou o direito de expandir a rede de banda larga e também começar a oferecer serviços de telefonia móvel em todos os nove estados do Nordeste.

O segundo maior lance válido para o lote foi da empresa Meganet no valor equivalente a R$ 9.030.664,85. Com isso, a cearense emitiu proposta cerca de 13.741% a mais do que o valor mínimo exigido para o lote.

Pelas regras do leilão, a Meganet teve ainda o direito de oferecer uma contraproposta para oferta feita pela Brisanet, mas não foi capaz de equiparar os preços, conferindo assim o lote de 80 Megaherts para controle da empresa cearense.

A principal obrigação da empresa cearense com o domino do lote regional de 3,5 Ghz será criar infraestrutura necessária e garantir o acesso a rede 5G em todos os municípios com menos de 30 mil habitantes nos nove estados do Nordeste brasileiro.

