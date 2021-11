Sercomtel arremata lote de faixa de 3,5 GHz por R$ 82 mi

A Sercomtel Telecomunicações arrematou o lote C02 para oferecimento da tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz, em municípios com menos de 30 mil habitantes na região Norte e no Estado de São Paulo, com exceção de algumas cidades paulistas. A empresa saiu vencedora ao oferecer R$ 82 milhões de outorga, com ágio de 719,68%, no leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira, 4.

O certame do lote envolveu uma disputa entre a Sercomtel e a NK 108 Empreendimentos e Participações S.A, que ofereceu R$ 77,7 milhões pelo bloco, contra R$ 72,1 milhões iniciais da Sercomtel.

A empresa saiu vencedora após cobrir o valor ofertado pela concorrente. A Mega Net também ofereceu proposta pelo lote, de R$ 10,3 milhões, mas não foi para a disputa.

A Sercomtel deve oferecer 5G em municípios com menos de 30 mil habitantes na Região Norte e no Estado de São Paulo, com exceção de algumas cidades paulistas: Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodosqui, Buritizal, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Franca, Guaíra, Guará, Ipuã, Ituverava, Jardinópolis, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Ribeirão Corrente, Sales de Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria e São Joaquim da Barra.

