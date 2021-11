Ações da Brisanet sofrem queda após arremates no leilão 5G

As ações da Brisanet (BRIT3) na B3 até chegaram a subir 3,8% imediatamente após o arremate do lote C4 do leilão de frequências de banda larga 5G para prestação de serviços em todo Nordeste, confirmado às 13h26min desta quinta-feira, 4 de novembro. Mas já apresentavam queda acima de 8% às 14 horas, momento em que venceu também lote do Centro-Oeste.

Sobre o assunto Brisanet vence lote do leilão 5G com lance de R$ 1,25 bilhão e assume Nordeste

Brisanet arremata lote de faixa de 3,5 GHz para Centro-Oeste por R$ 150 mi

A empresa nascida em 1998, na cidade de Pereiro, região do Grande Jaguaribe, deu lance equivalente a R$ 1,2 bilhão e ganhou o direito de expandir a rede de banda larga e também começar a oferecer serviços de telefonia móvel em todos os nove estados do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já para o Centro-Oeste, a empresa venceu o lote C05 para prover tecnologia 5G, na faixa 3,5 GHz. No leilão ofertado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Brisanet saiu vencedora ao oferecer R$ 150 milhões pelo bloco, com ágio de 4.054%, e terá o compromisso de ofertar o serviço em municípios com menos de 30 mil habitantes na região.

Sobre o assunto Winity vence 1º lote do leilão do 5G com lance de R$ 1,4 bilhão

Telefônica e TIM arrematam lotes no leilão de telefonia 5G

Tags