Veja como se inscrever no CredPop Recife para crédito de R$ 3 mil

Seleção terá 1.500 vagas para auxiliar pequenos empreendedores com empréstimos de até R$ 3 mil pelo programa Crédito Popular do Recife (CredPop Recife)

Começa nesta quarta-feira, 3, a partir das 12h, o pré-cadastro para o novo lote do programa Crédito Popular do Recife (CredPop Recife). A iniciativa busca auxiliar pequenos empreendedores com empréstimos de até R$ 3 mil, para que possam começar um novo negócio ou se manter na ativa, principalmente devido à crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 1,5 mil vagas serão abertas.

Como se inscrever para empréstimo do CredPop recife 2021?

As inscrições são realizadas pela plataforma Conecta Recife, por meio do aplicativo, que pode ser baixado de forma gratuita no celular, ou no site . No ato do cadastro, é preciso apresentar os seguintes documentos:

RG

Comprovante do endereço do estabelecimento, que deve ser localizado no Recife.

Laudo médico no caso de pessoas com deficiência

Após a realização do pré-cadastro, o empreendedor será contatado por um agente da Prefeitura do Recife para agendar uma visita e fazer uma análise financeira do negócio. O plano de lucros será avaliado, e se estiver dentro da proposta do programa, o crédito é aprovado.

O período de análise é de aproximadamente um mês. Os beneficiados receberão o investimento e só começam a pagar de volta o valor depois de quatro meses, dividido em 12 parcelas com juros de 0,99% mensais. Os empreendedores adimplentes com o pagamento serão abonados de pagar a última parcela.

Quem tem direito ao crédito do CredPop Recife?

O programa dá preferência a beneficiar mulheres, jovens, pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas) e pessoas com deficiência. O lançamento do CredPop Recife foi em 30 de março, e desde então já beneficiou mais de 1,7 mil pessoas e liberou cerca de R$ 3 milhões em empréstimos. O tíquete médio é de R$ 1.734,00 por operação.

Os bairros que mais solicitaram crédito foram: Ibura, Iputinga, Várzea, Cohab/Ibura, Boa Viagem, Cordeiro, Santo Amaro, Imbiribeira, Água Fria, Casa Amarela, Campo Grande, Areias, Vasco da Gama, Afogados e Jardim São Paulo.

Como funciona os cursos do CredPop em Recife?

A partir deste mês os inscritos e as pessoas que já beneficiadas pelo CredPop Recife poderão participar de minicursos oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Para desenvolver e capacitar os empreendedores cadastrados no CredPop Recife, a Prefeitura do Recife firmou parceria com Sebrae para ofertar minicursos online, abordando os seguintes temas: “Como planejar minha empresa para buscar crédito?”; “Planejamento financeiro da empresa”; “Possibilidades e alternativas ao crédito''; e “Estratégias para contratação de crédito”. Os participantes receberão um link por e-mail para acesso à capacitação e ao final receberão certificado.

