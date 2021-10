Cartão-presente digital é aposta de vendas para Black Friday 2021

A Via Varejo, controladora de marcas como Casas Bahia, Ponto e Extra, anunciou expansão da parceria com a Blackhawk Network Brasil para cartão-presente digital. A novidade é uma grande aposta para a Black Friday, com expectativa de faturamento incrementado em 50% somente com cartões-presente.

A expansão da parceria ainda deve resultar em aumento das vendas de cartões-presente em 20% no fechamento deste ano quando comparamos com 2020. Essa novidade chega para oferecer ainda mais praticidade ao público que prefere uma opção de compra imediata e simples, ou então, que quer evitar o contato físico durante a pandemia.

Também chamados de e-gifts, os cartões desenvolvidos pela Blackhawk Network Brasil possuem créditos que podem ser utilizados em plataformas de streaming como Netflix e Spotify, ou lojas de jogos como a Playstation Store, Nintendo eShop, Xbox, Google Play Games e Steam, por exemplo.

"Nossa parceria com a Blackhawk Network vem de longa data e possibilitou mais uma oferta de produtos diferenciados para nossos clientes em todas as nossas lojas físicas e digitais, de modo prático e facilitando a vida do consumidor que deseja ter e oferecer entretenimento de forma econômica", conta Rafael Rocha Costa, gerente executivo de Pagamento e Serviços Financeiros da Via.

Para utilizar um e-gift, o consumidor deve acessar os sites das marcas da Via Varejo e comprar um dos cartões para receber um código em seu e-mail que pode ser utilizado no pagamento de produtos das marcas.

Ainda de acordo com a Blackhawk, além de assinaturas em serviços de música e filmes sem a necessidade do uso de contas bancárias, é possível realizar a compra de games e fazer o uso de benefícios como o Playstation Plus, Xbox Live e Nintendo Switch.

De acordo com pesquisa encomendada pela Blackhawk, 41% da população brasileira conhece e já utilizou o gift card, sendo que 69% do consumo por esse meio é relativo a compras no varejo. Além disso, 66% dos brasileiros afirmam ter interesse em receber essa opção inovadora de presente.

"Por meio da comercialização em grandes e-commerces como os do Ponto, Casas Bahia e Extra, oferecemos novas alternativas para o consumidor e, dessa forma, também contribuiremos para a expansão da receita de nossa parceira", destaca Bruna Michelett, gerente sênior de Contas da Blackhawk Network.



