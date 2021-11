Black Friday de energia solar: MF Energy paga conta de energia de clientes que adquirirem o Sistema

Se você quer garantir seu sistema de energia solar, para começar a economizar muito na conta de energia, esta é uma oportunidade jamais vista. E ao adquirir seu sistema com condições facilitadas, já leva seus equipamentos para casa na hora.

A MF Energy remodelou o mercado de solar no Ceará. Segundo eles, é a primeira empresa do segmento a investir em lojas, com pronta atendimento e pronta entrega dos equipamentos.

Uma forma de consumir a energia mais limpa, barata e inesgotável, com tranquilidade, informação e confiança para o cliente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos dias 9, 10 e 11 de setembro, a MF Energy vai realizar o Feirão de inauguração do novo showroom MF Energy Aldeota, com uma estrutura surpreendente, e junto à nova sede, um largo time de especialistas, e sua economia garantida com agilidade. Com pronto atendimento, pronta entrega, e 50 kits com preços promocionais e inéditos e financiamento de até 120 vezes.

Serviço

MF Energy

Endereço: Rua Carlos Vasconcelos, 1240, Aldeota, Fortaleza

Horário comercial.

Os kits promocionais são limitados.

Para mais informações ou pré venda do seu kit, entre em contato, através dos canais de atendimento abaixo.

Telefone: 0800 887 1146

Whatsapp: (85) 98218-6063

Site: www.mfenergy.com.br

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags