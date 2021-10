Ibyte antecipa Black Friday e promete descontos acima de R$1 mil em alguns itens

A rede cearense de produtos eletrônicos Ibyte decidiu antecipar para outubro a temporada de liquidações da Black Friday. A campanha começa nesta sexta-feira, 22, e segue até o fim de novembro, com descontos que podem passar de R$ 1 mil e opções de parcelamento em até 21 meses para alguns produtos. A empresa projeta aumento de 19% nas vendas, em relação ao ano anterior.

De acordo com a empresa, a cada semana, será colocado em oferta um leque diferente de produtos. Os percentuais de desconto também podem variar ao longo dos dias.

Nesta sexta-feira, 22, por exemplo, dentre os itens que entraram em liquidação, estava o kit com Smart TV 65" QLED 4K Samsung 65Q80A + Console Xbox Series S 500GB, Branco, que custava R$ 10.648,90, e está por R$ 9.499. Diferença de R$ 1,1 mil.

Produtos como smartwatch também estão com descontos acima de R$ 1 mil, passando a custar a partir de R$ 1.349. Dentre as ofertas para notebooks, o abatimento pode chegar a R$ 980.



Nelson Gurgel, diretor de marketing da ibyte, explica que os eletrônicos têm sido um dos produtos mais procurados pelos consumidores no último ano, o que coloca a empresa no radar dos clientes. “Sabemos da expectativa que o Black Friday gera no mercado, por isso estamos preparando a loja para receber com antecedência e principalmente seguindo os cuidados sanitários recomendados”.

Marketplace

Nelson também destaca a novidade do marketplace da ibyte no site, com o B2B para empresas, onde haverão ofertas em diversos produtos, além dos tecnológicos. Segundo ele, os canais paralelos de vendas no atacado já representam 35% do negócio.

"Essa foi uma oportunidade de investir, por isso é possível comprar móveis, brinquedos, acessórios e uma infinidade no site, que também seguem em oferta”.

A rede cearense completou 21 anos em setembro e possui 38 lojas físicas no país, com mais de 35 mil produtos entre smartphones, TVs, notebooks, desktops, impressoras, áudio & vídeo, acessórios e serviços de assistência técnica, configurando a referência em tecnologia.

