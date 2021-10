Juventude Digital inscreve até quinta para cursos grátis de criação de jogos

O programa Juventude Digital está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos que serão realizados em novembro. Os cursos são: Passos iniciais na programação; Cultura e identidade dos jogos; Aprendendo a lógica de programar; Introdução à animação e jogos 2D. Os cursos são voltados para jovens de 15 a 29 anos. As inscrições ficarão abertas até esta quinta-feira, 28, e poderão ser realizadas através do site do programa.

Todos são gratuitos e realizados nos formatos online, presencial e híbrido. O Juventude Digital é uma parceria da Citinova, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE). O segundo a organização, o programa vai abrir 4.000 vagas para capacitação gratuita este ano e 12.500 por ano a partir de 2022.

"Pretendemos despertar ainda mais o interesse dos jovens [na área da tecnologia]", afirma Ianna Brandão, coordenadora do Juventude Digital e diretora de Ciência da Cidade da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova)

De acordo com o projeto, os cursos têm como foco a inclusão digital e auxiliar na inserção no mercado de trabalho. O Juventude Digital é dividido em três eixos: JD 9º ano, voltado para alunos da rede municipal e JD Mercado, com cursos de programação e design. Além disso, também conta com o JD Games, com cursos específicos na área de jogos digitais, em parceria com o Sebrae-CE.

