TIM oferece vagas de empregos para mulheres do Ceará

No Ceará há oito vagas de emprego para serviço presencial e dez para trabalho remoto, com oportunidades em Fortaleza, nas áreas de engenharia, telecomunicação e administração, oferecidas pela TIM com exclusividade para mulheres.

As candidatas da região que se inscreverem para vagas de trabalho remoto atuarão de suas casas em funções como designer, consultora de comunicação e engenheira de infraestrutura.

Há vagas em todas as regiões do País, para mais de 100 funções em variados níveis. As oportunidades incluem desde cargos como consultor de vendas em lojas até posições gerenciais, passando por áreas como Jurídico, Comercial, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação e Saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Solar Coca Cola abre 27 vagas exclusivas para mulheres no Ceará

Fintechs fazem mercado de vagas crescer 466%, com foco em tecnologia

OLX oferta 155 vagas em oito áreas para atuação remota; veja como se candidatar

O projeto "Mulheres Positivas" da TIM convida outras empresas interessadas em participar, entre as empresas com vagas de empregos abertas no momento, além da TIM, estão Pirelli, Enel, Stellantis, Microsoft, Via, Generali, Oracle, Huawei e Nokia, entre outras.

O movimento da empresa para ampliar o acesso das brasileiras ao mercado de trabalho acaba de completar três meses e já reúne 40 empresas, que, atualmente, oferecem mais de 200 vagas para variados perfis e em diferentes estados do Brasil.

Serviço

Para se inscrever, basta efetuar cadastro no aplicativo Mulheres Positivas, ao clicar na vaga, a mulher é direcionada para a página da empresa responsável e seguirá o processo seletivo diretamente com a companhia. O acesso é gratuito para toda a sociedade e clientes TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.

O aplicativo Mulheres Positivas também disponibiliza cursos de capacitação com temas como inovação, tecnologia e negócios, carreira, gestão do tempo, saúde e diversidade e inclusão.

Mais informações sobre o movimento e suas iniciativas em https://home.mulherespositivas.com.br/



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags