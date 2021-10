Carrefour passa a vender mercadoria de agricultura familiar em parceria com startup cearense

As startups que integram a parceria com o Carrefour são a "Local.e" e a cearense "Muda Meu Mundo", com uma base de 150 produtos familiares

A rede de supermercados Carrefour dá início a parceria com duas startups para viabilizar a compra e venda de produtos agrícolas de agricultores familiares no Brasil. Os detalhes da operação foram passados em primeira mão para O POVO. O novo modelo de negócios entra em operação na tarde desta quarta-feira, 27 de outubro, e terá abrangência nacional.

As startups que integram a parceria com o Carrefour são a "Local.e" e a cearense "Muda Meu Mundo", com uma base de 150 produtos familiares. O intuito da parceria é modernizar o modelo de negócios da agricultura familiar, impulsionando a venda dos produtos nos canais de abastecimento do Carrefour, destacando a viabilidade econômica de grandes marcas varejistas firmarem parcerias com pequenos produtores.

O novo modelo de operações também atua como um reforço na política do "Act for Food", compromisso global de sustentabilidade assumido pelo Grupo Carrefour. O foco é "levar a todos os clientes, nos países em que está presente, a possibilidade de terem acesso fácil a uma alimentação saudável, sustentável e acessível, cujo um dos pilares é apoio a pequenos produtores", conforme destaca a empresa.

As empresas envolvidas já assinaram o contrato de parceria e lançam oficialmente a propostas em evento com produtores da rede Carrefour e interessados em fazer propostas comerciais à marca. "A ideia da parceria com o Carrefour é que os pequenos produtores entreguem diretamente à companhia, facilitando o contato direto com as nossas operações", destaca o Carrefour.

A ação lida tanto com produtos agrícolas não-orgânicos como orgânicos. A parceria irá atender todos os pontos de venda do Carrefour no Brasil que comercializam esse tipo de produto. No total, são cerca de 285, divididos entre hiper e supermercados, além das lojas de conveniência da rede.

