Startup cearense oferece plataforma capaz de integrar histórico de cuidados médicos

A startup cearense iDun conta com uma plataforma capaz de integrar todo o histórico de exames e consultas dos pacientes que não irão precisar dos resultados de exames em papel para ter acesso ao próprio prontuário.

O processo de integração acontece da seguinte forma: os consultórios médicos, laboratórios e clínicas de imagem parceiros da iDun lançam os resultados dos exames e das consultas na plataforma e a partir disso o paciente concentra em um só local todo o histórico da rotina de cuidados médicos.

Para o CEO da iDun, o médico Diogo Rolim, a facilidade do online é o grande atrativo. “O paciente otimiza tempo, integra dados e tem tudo disponível no seu smartphone. Tudo é virtual. Essa praticidade e agilidade é o que nos move”, afirma, em nota. Rolim lembra ainda que o paciente tem autonomia para liberar acessos para os médicos cadastrados na plataforma avaliarem os exames por dentro do próprio sistema e acompanhar todo o histórico do paciente com diversas especialidades médicas.

Mercado

O avanço da tecnologia aplicada à medicina tem ganhado cada vez mais impulso, e no Brasil isso fica evidente no crescimento do número de startups voltadas a prestar serviços de saúde – as chamadas healthtechs. Segundo dados recentes da consultoria Distrito, o Brasil passou de 248 empresas desse tipo em 2018 para 542 no ano passado. Além disso, de janeiro a maio deste ano, as healthtechs nacionais receberam mais de US$ 88 milhões em investimentos.



