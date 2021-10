Susep divulga projetos selecionados de 2ª edição de 'sandbox'

14:07 | Out. 25, 2021

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou nesta segunda-feira a relação dos 21 projetos selecionados para participar da segunda edição de seu "sandbox", regime regulatório flexível que permite inovação e experimentação. As empresas iniciam agora o processo de autorização para poderem atuar, por até três anos, com menor custo regulatório e mais flexibilidade.

Segundo a Susep, os projetos selecionados trazem novidades para o mercado, com uso de telemetria (colega remota de informações), geolocalização e imagens de satélite para melhorar a cobertura e a regulação dos sinistros. As propostas incluem ainda produtos alinhados com tendências de home office e a agenda ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança), por exemplo.

Rafael Scherre, diretor técnico da Susep, conta que foram selecionadas propostas com modelos de negócios aderentes ao ambiente regulatório experimental. A ideia é que haja introdução de novos serviços e novas formas de prestar serviços tradicionais no mercado de seguros ou novos produtos. "Esperamos resultados que beneficiem diretamente a vida dos consumidores", afirma Scherre.

No "sandbox" regulatório foram selecionados projetos que oferecem seguros em formato pay-per-use (traduzido, "pague pelo uso") e coberturas intermitentes para proteção de automóveis, residências e, inclusive, práticas esportivas. Há também propostas que atendem seguros agrícolas paramétricos, que protegem os resultados do negócio de oscilações climáticas, por exemplo.

Outras inovações que serão testadas são o uso de tecnologias avançadas para monitoramento e regulação de sinistros focados na inclusão de produtores rurais de pequeno e médio porte; microsseguros de danos; seguros para caminhões; seguros de fiança locatícia em formatos simples e inéditos; seguros para passageiros que busquem reduzir perdas com cancelamento e remarcação de passagens aéreas e hotéis.

Abaixo, a lista de projetos aprovados:

Empresa / Linha de negócio

Clubfix / Celular

Darwin / Autos: passeio

Finx / Microsseguros de danos para pequeno empreendedor

Fulô / Celular e bicicletas

InnTech / Agrícola: soja

Inteligente / Autos: passeio

Justos / Autos: passeio

LTI / Autos: passeio

Mee / Bicicletas

Modelo / Agrícola paramétrico: diversas colheitas

Neo / Autos: passeio, celular e pets

Novo / Autos: passeio

NW / Fiança locatícia

Oon Digital / Autos: passeio

Pet Seguros / Pets

Picsel / Agrícola: soja, milho e trigo

Rede / Fiança locatícia

Rodoseg / Caminhões

TITI / Passagens aéreas e hotéis

Trocafone / Celular

Urbantech / Esportes, fiança locatícia e residencial

