OLX oferta 155 vagas em oito áreas para atuação remota; veja como se candidatar

A plataforma de vendas OLX Brasil está com 155 vagas de trabalho abertas em oito áreas de atuação. O processo seletivo ocorre em nível nacional tendo em vista que o modelo de contratação é o do teletrabalho ou trabalho remoto. Empresa afirma ainda que dará "todo suporte técnico e equipamentos para que os novos funcionários trabalhem em suas respectivas casas".

Existem vagas para o setor de tecnologia, marketing, comercial, finanças e gestão de projetos. Além disso, os postos de trabalho são distribuídos entre as bases da própria OLX e também da Zap+, mais recente aquisição do grupo.

A empresa destaca ainda que qualquer profissional do Brasil pode se candidatar e reitera que "defende a importância de representar e respeitar as diferenças" ao prometer um processo seletivo livre de preconceitos.

Quais vagas estão abertas para trabalhar na OLX?

Para o setor de tecnologia, o processo seletivo busca 94 novos profissionais, o segmento engloba áreas como engenharia, produto, design e dados e destinará 42 vagas para OLX e 31 para escritórios da Zap. Além disso, serão 21 profissionais selecionados para centrais de solução de demandas que atendem as duas empresas.

As outras 61 vagas destinam-se para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente e gestão, finanças e estratégia. Os selecionados serão alocados de forma semelhante aos de tecnologia, sendo 21 para OLX, 33 para Zap+ e sete para áreas centrais.

Benefícios de trabalhar na OLX

"No cenário atual, em que a distância física foi estabelecida e tivemos que adotar o trabalho 100% home office, realizamos adaptações nas dinâmicas de trabalho para que as relações interpessoais sejam fortalecidas, buscando sempre estimular o convívio entre as equipes," explica Sérgio Povoa, chefe de Recursos Humanos da OLX Brasil.

Sérgio destaca ainda que a empresa disponibiliza horários flexíveis de trabalho e conta com oferecimento de aulas de yoga e atendimento psicológico gratuito para os colaboradores.

A empresa reforça ainda que busca pessoas "dinâmicas, pró-ativas, motivadas, que gostam de trabalhar em equipe e que estão dispostas a fazer seu trabalho de maneira simples e eficiente" e reforça que o respeito as diferenças e a diversidade também será considerado na seleção.

Como se cadastrar no processo seletivo da OLX?

Todo processo seletivo será online por meio do plataforma de RH da empresa. Basta clicar aqui para acessar.

Além de informações sobre a cultura e rotina de trabalho da empresa, ao fim do site, encontram-se a lista completa com as vagas e áreas de atuação. O candidato precisa selecionar o posto de trabalho desejado clicar em "me candidatar".

Será preciso informar alguns dados pessoais com: Nome completo; telefone para contato; RG e CPF. O candidato pode ainda anexar o currículo, enviar um relato com as experiências profissionais que julgar mais relevantes e deixar uma mensagem para o recrutador da vaga.

