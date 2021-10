Sine de Juazeiro do Norte está com 96 vagas de emprego abertas; confira

Na região do Cariri, em Juazeiro do norte, aumentam o número de oportunidades para trabalhadores que desejam se realocar no mercado formal de trabalho. Conforme dados do Sistema Nacional de Empregos (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) no Ceará, até as 12h desta quinta-feira, 14 de outubro, haviam 96 seleções de emprego abertas para cidade.

As vagas distribuem por diversos segmentos de operação, do comércio vendas diretas, logística e até administração. Ao todo, são 86 vagas para ampla concorrência e 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. (Lista completa está disponível abaixo)

Os critérios de seleção variam conforme o perfil da vaga e a empresa que busca novos funcionários. Porém, a consultora de negócios Marília Facione reforça que uma boa primeira impressão, pontualidade e sinceridade são decisivos no momento da contratação.

"A gente vê que muitas vezes as pessoas vão se candidatar a uma vaga e acabam não ficando nas empresas por questões comportamentais", complementa. A especialista alerta então que comparecer à entrevista de forma pontual, com roupas adequadas e se relacionar com os recrutadores de forma simpática, sincera e com formalidade é fundamental.

Como se candidatar para vagas de emprego no Sine de Juazeiro do Norte?

Os postos de trabalho disponíveis pelo Sine/IDT de Juazeiro do Norte vão desde vendedores, balconistas, açougueiros até motoristas de empilhadeira. A candidatura para as vagas deve ser feita de forma presencial mediante agendamento prévio pelo site do Sine/IDT ou ainda pelo portal do Vapt Vupt de Juazeiro.

Além disso, para esclarecer eventuais dúvidas dos trabalhadores, a entidade disponibiliza o e-mail ([email protected]) e o telefone (85) 2180-6225. Durante o atwnimento será necessário apresentar os seguintes documentos:

RG

CPF

Carteira de Trabalho

Comprovante de residência

VAGAS DE EMPREGO EM JUAZEIRO DO NORTE

Açougueiro - 22



Ajudante de carga e descarga de mercadoria - 01



Balconista de açougue - 07



Caixa de loja - 01



Carpinteiro de carrocerias - 01



Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) - 02



Cartazeiro - 01



Confeiteiro - 01



Consultor de vendas - 02



Cortador de roupas - 01



Costureiro de roupas (confecção em série) - 01



Costureiro na confecção em série - 01



Costureiro, a máquina na confecção em série - 02



Desenvolvedor de internet (técnico) - 01



Encarregado de açougue - 01



Encarregado de frios - 01



Encarregado de hortifrutigrangeiros - 01



Encarregado de padaria - 01



Garçom - 01



Gerente de loja e supermercado - 01



Locutor anunciador - 01



Mecânico de manutenção de máquinas industriais - 01



Mecânicos de veículos automotores - 01



Montador de móveis de madeira - 01



Operador de empilhadeira elétrica - 04



Operador de subestação - 02



Padeiro - 04



Panfleteiro - 01



Soldador - 02



Subgerente de loja (operações comerciais) - 03



Supervisor de administração - 01



Supervisor de vendas de serviços - 01



Técnico em automação industrial - 01



Técnico em manutenção de equipamentos de informática - 01



Vendedor ambulante - 06



Vendedor interno - 02



Vendedor porta a porta - 03



Vendedor pracista - 01

EMPREGO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM JUAZEIRO DO NORTE

Ajudante de obras - 02

Atendente de lojas - 05

Auxiliar de limpeza - 02

Porteiro - 01



*Com informação da Rádio CBN Cariri

