Ministério da Agricultura abre 60 vagas para projetos estratégicos

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

08:34 | Out. 21, 2021

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vai realizar processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de 60 profissionais para atuar em projetos estratégicos da pasta. A maior parte das oportunidades está na área de análise de dados e de tecnologia da informação (TIC). O edital de abertura de inscrições deve ser lançado até abril.

A autorização foi publicada nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União. Os profissionais vão atuar no desenvolvimento de atividades inerentes a cinco projetos estratégicos corporativos do Mapa: Governança Fundiária, Autocontrole, ProDefesa, Observatório da Agropecuária Brasileira, Agro Gestão Integrada de Riscos.

De acordo com a portaria, os contratos terão duração de, no máximo, quatro anos, podendo ser prorrogados desde que devidamente justificados, “com base nas necessidades de conclusão das atividades”.

Confira as vagas que devem vir no edital:

Analista de Dados - 9

Especialista em Governança de Dados - 2

Analista em Business Intelligence - 5

Cientista de Dados - 2

Especialista em Big Data - 2

Engenheiro de IA - 2

Analista em Interoperabilidade - 9

Arquiteto em Soluções - 3

Especialista em DevOps - 2

Analista de Infraestrutura de TIC - 6

Analista de Processo - 1

Analista de Negócios (Gerente de Projetos de Soluções de TIC) - 14

Analista de Segurança da Informação - 3

Total: 60

A remuneração será definida pelo Mapa. Mas as contratações somente serão formalizadas mediante disponibilidade de dotações orçamentárias específicas. Os recursos virão do montante previsto no Grupo de Natureza de Despesa (GND) "3 - Outras Despesas Correntes".







