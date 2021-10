Sine de Maracanaú publica chamamento para 200 entrevistas de emprego

Com a reabertura das atividades econômicas, a demanda por mão de obra qualificada tem crescido de forma progressiva nos municípios do Ceará. É o caso de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde o Sine Municipal publicou chamamento, nesta sexta-feira, 15, para 200 entrevistas de emprego. Por meio da etapa, haverá seleção de candidatos para ocupar vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho local. Há oportunidades para mais de 30 funções, segundo levantamento divulgado pelo órgão. (Confira a lista completa no fim da matéria)



Os interessados em participar das entrevistas deverão comparecer à sede do Sine, a partir das 8 horas, na próxima segunda-feira, 18, portando currículo atualizado com foto, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CPTS), Comprovante de Endereço atualizado e certificado de escolaridade. As senhas de atendimento serão distribuídas por ordem de chegada e de acordo com a quantidade de vagas disponíveis.



Como requisito para concorrer às vagas, o candidato interessado deverá possuir experiência profissional na vaga pretendida. O Sine ainda informa que todas as oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento.



Serviço



Sine Municipal de Maracanaú



Endereço: Avenida I, n° 17, bairro Jereissati I – no Feira Center



Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas



Telefones: 85 3521-5237 / 5240



Áreas com oportunidades de emprego disponíveis:



Auxiliar de cozinha



Auxiliar financeiro



Auxiliar de estoque



Ajudante de carga e descarga



Aplicador de serigrafia



Conferente de mercadorias



Consultor de vendas



Cortador de tecidos



Desenvolvedor de sistema



Designer gráfico



Eletricista industrial



Eletricista



Faturista



Gari



Gerente comercial



Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança



Manobrista



Mecânico de automóveis



Mecânico de refrigeração



Motorista de caminhão – PCD (Pessoa com Deficiência)



Motorista de caminhão



Montador de estrutura metálica



Salgadeiro



Servente de obras – PCD (Pessoa com Deficiência)



Serralheiro



Soldador



Supervisor de logística



Supervisor de crédito e cobrança



Vendedor interno



Vendedor pracista



Vendedor externo

