Com salários de R$ 1,9 mil, Vivo oferta 750 vagas de estágio; veja como se candidatar

As vagas são para Fortaleza e outras 16 cidades e 375 são exclusivas para candidatos autodeclarados pretos. As inscrições são online e vão até o dia 3 de janeiro

Programa de Estágio de 2022 da operadora Vivo está com inscrições abertas até o dia 3 de novembro. Serão 750 vagas para atuação em Fortaleza em outras 16 cidades do Brasil com salários que podem chegar até R$ 1,9 mil, fora os benefícios. Serão aceitos estudantes de qualquer graduação, com reserva de 375 vagas para candidatos autodeclarados pretos.

Sobre o assunto Tim abre vagas com foco em pessoas negras para Programa Jovem Aprendiz

Prefeitura de Fortaleza oferece mais de duas mil vagas de estágio; veja como se inscrever

Concursos com inscrições abertas no Ceará somam 656 vagas e salários de até R$ 20,5 mil

“Queremos conectar propósitos e construir o caminho para novos talentos na companhia, sendo referência para quem quer iniciar uma carreira profissional”, afirma Niva Ribeiro, vice-presidente de Pessoas da Vivo. Com relação ao último programa de estágio, Nivia destaca que 77% dos selecionados foram efetivados no time de profissionais da empresa de telecomunicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A meta para esta edição, conforme porta-voz da Vivo é "aumentar ainda mais essa taxa". "Estamos também preparando nossos gestores porque entendemos a importância do acolhimento e da liderança próxima e atenta para a evolução e retenção desses talentos ao longo do programa”, ressalta.

O processo seletivo oferta vagas de 4h até 6h de trabalho por dia. A companhia destaca ainda que ofertará para todos os inscritos no processo seletivo uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal composta por 20 minicursos de aprimoramento técnico e interpessoal. As formações ocorrerão por diferentes formatos entre transmissões ao vivo, podcats, vídeos e textos informativos.

Como se inscrever no programa de estágio da Vivo?

A inscrição deve ser feita pela plataforma de seleção 99Jobs, assim, após se cadastrar na rede de recrutamento basta acessar o perfil da Vivo e clicar no botão "inscreva-se" e preencher o formulário eletrônico com as informações pessoais e anexar os documentos de comprovação solicitados. Clique aqui para se inscrever.

Onde há vagas no programa de estágio da Vivo para 2022:

Belém (PA)

Belo Horizonte (BH)

Brasília (DF)

Campinas (SP)

Caxias (RS)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Londrina (PR)

Osasco (SP)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Paulo (SP)

Uberlândia (MG)

Vitória (ES)



Quais os requisitos de seleção para estágio na Vivo em 2022?

Para concorrer, os estudantes precisam estar cursando o penúltimo ou último ano de formação em ensino superior em instituição credenciada pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, é preciso ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

"Características como curiosidade, atitude digital, abertura e fazer acontecer com responsabilidade são essenciais", destaca a empresa. No processo seletivo não haverá obrigatoriedade de conhecimentos em inglês ou qualquer outra língua estrangeira. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

“Temos um sólido programa de diversidade. Acreditamos que ações intencionais como essas, em que destinamos 375 vagas para negros, podem atrair e incluir mais candidatos com experiências de vida e pontos de vista diversos, o que vai impulsionar, ainda mais, a colaboração e a inovação da nossa empresa", destaca Niva Ribeiro.

Como funciona o processo seletivo para estágio na Vivo?

A seleção de novos estagiários para Vivo será totalmente digital e terá as seguintes etapas:

Inscrições e checagem de dados informados pelo candidato Realização da trilha de aperfeiçoamento profissional e pessoal Testes de fit cultural (alinhamento entre os valores da empresa e do candidato) Vídeo desafio Dinâmicas em grupo Entrevistas individuais

Cronograma de seleção de estagiários da Vivo para 2022

Inscrições e testes - Até 3 de janeiro de 2022

Vídeo Desafio - Até dia 16 de janeiro de 2022

Dinâmicas e entrevistas - A qualquer momento a partir de dezembro de 2021

Admissões - A partir de fevereiro de 2022

Benefícios para novos estagiários da Vivo

Salário de até R$ 1,9 mil a depender da carga horária;



vale refeição e vale transporte;

plano de saúde e odontológico;

seguro de vida e Gym Pass para academias;

Cursos de idiomas gratuitos;

Folga no aniversário;

Smartphone com plano de voz e dados ilimitados;

Descontos em linha fixa;

Banda larga, TV e apps gratuitos;

Modelo hibrido de trabalho com direito a dois dias de home office.



Para os estagiários de São Paulo, será possível ainda poderão utilizar o espaço de bem-estar na sede da Vivo, no edifício Eco Berrini, onde estarão disponíveis acupunturistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, sala para meditação, yoga, e a clínica médica Albert Einstein.

Com exceção da acupuntura, os demais serviços complementares de saúde serão ofertados de forma remota para os estagiários de outras localidades.

As áreas de atuação dos estagiários da Vivo são:

Tecnologia e Digital

Marketing e Produtos

Finanças

Engenharia

Experiência do cliente

Vendas

Sustentabilidade

Recursos Humanos

Jurídico

Auditoria

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags