Tim abre vagas com foco em pessoas negras para Programa Jovem Aprendiz

A operadora TIM abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, selecionando jovens entre 16 e 21 anos para a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Estão disponíveis 57 vagas em 11 estados brasileiros para atuar nas lojas e áreas administrativas da empresa. Segundo a companhia, metade das vagas serão preenchidas com pessoas negras. Também poderão participar do processo seletivo pessoas com deficiência de todas as idades. As inscrições vão até o dia 8 de outubro.

Não são exigidas experiências anteriores no processo de seleção. As oportunidades englobam as filiais nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas e Goiás. De acordo com a TIM, o objetivo do programa é promover a inclusão social de jovens e oferecer capacitação profissional, além de desenvolver competências necessárias para o mundo do trabalho.

Podem se inscrever pessoas que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio. Aprovados terão contrato com duração de 15 meses, com carga horária de seis horas. Segundo a operadora, contratados podem ter possibilidades de efetivação. Além da bolsa-auxílio, benefícios incluem um smartphone com chip de dados e voz; vales para alimentação, refeição e transporte; planos de saúde e odontológico; seguro de vida; auxílio-funeral; participação no programa de convênios da TIM e folga no dia do aniversário.

Segundo a TIM, a adoção de metas de contratação para pessoas negras e o incentivo para inscrições de outros grupos sociais minorizados é uma forma de tornar os processos seletivos mais inclusivos. A companhia também estimula a inserção desses grupos em programas de indicação interna, além de flexibilizar o perfil e pré-requisitos usualmente exigidos em processos de recrutamento.



Serviço

Programa Jovem Aprendiz da operadora TIM

Prazo do envio de inscrição: 8 de outubro

Requisitos:

Ensino Médio e/ou Ensino Técnico – cursando ou completo;

Cursando o 1º ano (1º ou 2º semestre) do Ensino Superior;

Não ter atuado como jovem aprendiz na TIM anteriormente ou estar com contrato vigente como Jovem Aprendiz em outra organização;

Disponibilidade para atuar 6 horas diárias.



Faça a inscrição clicando aqui.

