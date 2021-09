Romildo Rolim é exonerado do Banco do Nordeste e Anderson Possa assume interinamente

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) comunicou exoneração de Romildo Rolim da Presidência da instituição nesta quinta-feira, 30 de setembro, às 12h. Anderson Aorivan da Cunha Possa, diretor de Negócios no banco, assume interinamente como presidente.

Em comunicado interno aos funcionários, o BNB informa que Anderson foi o diretor que exigiu a realização de uma licitação para gerir o microcrédito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele é bacharel em Direito com pós-graduação em Processo Civil e mestrado em Economia. Na Caixa, empresa da qual é funcionário há 20 anos, exerceu as funções de superintendente nacional, superintendente executivo, gerente regional e gerente geral.

Conforme o anúncio, ainda possui vários cursos e certificações pela Fundação Dom Cabral (FDC), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Universidade de São Paulo (USP), como também por Instituições Internacionais.

Agora, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste, que permanece na extensão do prazo de gestão 2019-2021, passa a ter a seguinte composição: Anderson Aorivan da Cunha Possa, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Cornélio Farias Pimentel, Hailton José Fortes, Haroldo Maia Júnior e Thiago Alves Nogueira.

O prazo previsto para a permanência é até a investidura dos administradores para 2021-2023.

Tags