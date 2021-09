Enel X vai construir usinas solares para o Bradesco no CE, RJ e GO

As plantas serão responsáveis por gerar energia para mais de 300 agências do banco nos três estados

A Enel X , braço de inovação da distribuidora de energia, firmou contrato com o Bradesco para o desenvolvimento e construção de nove usinas fotovoltaicas de geração distribuída no Ceará, Rio de Janeiro e Goiás. As plantas, com capacidade de 11 MWpm, serão responsáveis por gerar energia para mais de 300 agências do banco nos três estados.

Sobre o assunto Aneel mantém bandeira vermelha 2 na conta de luz de famílias de baixa renda

Prévia da inflação registra recorde em setembro e já chega a 10% em 12 meses

ONS pressiona, mas Petrobras não liga usina ‘por risco’

No Ceará, as placas estão sendo instaladas nas agências do município de Quixeré. Em Goiás, será em Buriti Alegre. E no Rio de Janeiro, em Seropédica e Campos dos Goytacazes. Ao todo, serão 18.550 painéis solares, distribuídos em uma área total de 246.431 metros quadrados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A previsão é que as usinas iniciem as operações em junho de 2022. O contrato tem prazo de duração de 10 anos, com possibilidade de prorrogação do prazo contratual.

Tags