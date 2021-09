ITA e IFCE estabelecem parceria visando hidrogênio verde

O Reitores do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará), Wally Menezes e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Anderson Ribeiro Correia, estabeleceram colaboração técnica e estratégica nas áreas de energias renováveis, aeronáutica, robótica, inteligência artificial, manufatura avançada, mobilidade docente e discente, projetos colaborativos entre cursos técnicos, tecnológicos, graduação e pós-graduação.

O encontro também promete aproximação do ITA com o campus do IFCE no Pecém esse com foco para a cadeia do Hidrogênio Verde. “O IFCE já vem atuando com diversos parceiros e com ações tocadas pela PRPI (Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação) e um grupo de pesquisadores do instituto, além de parceiros especializados em energia renováveis”, diz Wally.

“Mobilidade de projetos e alunos do ITA para IFCE e o contrário também”, é como explica Joélia Marques, pró-reitora do PRPI. “A comunidade do ITA é muito fortalecida com cearenses então esse diálogo foi bem tranquilo”, finaliza a Professora.

