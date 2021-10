Primeiro bazar em shopping do Nordeste é inaugurado em Fortaleza

A primeira unidade física da startup Scamb no Brasil já está funcionando no RioMar Fortaleza, localizada no Piso L1

A primeira unidade física da startup Scamb no Brasil já está funcionando no RioMar Fortaleza, localizada no Piso L1. A Scamb é a primeira loja do mercado de segunda mão brasileiro a operar em um shopping no Nordeste, no modelo Phygital (união entre os ambientes físico e digital).

A startup atua nas áreas de moda, tecnologia e sustentabilidade. Na loja física, os usuários da plataforma poderão ver, experimentar e comprar produtos femininos e infantis de segunda mão, selecionados pela curadoria de moda da Scamb, tudo por meio da própria plataforma.

Sobre o assunto Trevo Açaí prevê abertura de quatro novas lojas ainda em 2021

M Dias Branco compra Latinex; valor pode chegar a R$ 272 milhões

Sem estoque Ambev, supermercados do Ceará vão vender cerveja até 8% mais cara

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Moda Circular

A Scamb se apresenta com o objetivo de promover a real circularidade das coisas paradas e aumentar a vida útil das coisas que já existem, com uma solução econômica e sustentável para os usuários. Uma das diferenças em relação às plataformas padrões é que promove a economia circular e também garante que ela aconteça, uma vez que as coisas circulam dentro da própria plataforma. Os itens vendidos por usuários se transformam em moeda para a aquisição de outros itens dentro da plataforma, fazendo com que as coisas circulem dentro desse próprio ecossistema.

Serviço

Caso não encontrem o que desejam na plataforma, os consumidores poderão acessar o site pelos tablets da loja e escolher o que querem para entrega posterior em casa. Também existe na loja o serviço de recolhimento de peças usadas de clientes.

Um miniestúdio foi montado para que atendentes da Scamb possam fotografar e cadastrar essas peças recolhidas. Com a venda desses itens, os clientes podem usar os pontos adquiridos para comprar outros itens na loja física ou online.

Onde: Piso L1 (próximo ao Mercadinhos São Luiz)

Mais informações: https://scamb.com.vc @scamb.com.vc



Tags