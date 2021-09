Trevo Açaí prevê abertura de quatro novas lojas ainda em 2021

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Nesta segunda-feira, 27, será inaugurada uma unidade no Eusébio, mas até dezembro a rede de açaí e gelatos deve chegar com novas lojas também a Maracanaú, Juazeiro do Norte e Caucaia

A rede de açaí e gelatos cearense, Trevo Açaí, anunciou a expansão de quatro novas lojas até o fim deste ano. Nesta segunda-feira, 27, está confirmada a abertura da Trevo Açaí Express no Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Mas estão confirmadas também novas lojas em Maracanaú, Juazeiro do Norte e Caucaia.

A rede funciona em formato de franquias. A nova unidade no município do Eusébio, está localizada na avenida Eusébio de Queiroz, número 101, loja 27. O evento de inauguração está previsto para as 19 horas.

De acordo com o cronograma de expansão da rede, em outubro, será inaugurada a primeira loja em Maracanaú. Juazeiro do Norte, que já possui uma unidade, contará com outra em novembro. E, por fim, em dezembro, a rede chega ao município de Caucaia.

Somadas, são 14 representações da Trevo distribuídas nos Estados do Ceará, Sergipe e Piauí.

"O mercado de açaí e gelatos continua firme. Mesmo com a pandemia, as pessoas não deixaram de comprar. Durante esse período, tivemos ainda mais fortes, com um crescimento exponencial. Infelizmente, nos distanciamos fisicamente, mas estivemos presente nas casas de cada família", ressalta a sócia-fundadora da Trevo, Valéria Trevo.

A empresa iniciou suas atividades em 2014 com a primeira loja no Lago Jacareí, em Fortaleza. "Com o desenvolvimento de uma receita única e exclusiva, conseguimos entregar um produto de qualidade e que se mantém até hoje como um dos preferidos pelo povo do Nordeste".

