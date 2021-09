Sem estoque Ambev, supermercados do Ceará vão vender cerveja até 8% mais cara

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A alta no preço das cervejas da Ambev de 6% a 8% a partir de segunda-feira, 4 de outubro, será integralmente repassada ao consumidor nos supermercados do Ceará. Além disso, as outras cervejarias devem acompanhar a tendência de aumento, mas os estabelecimentos ainda não foram comunicados pelas marcas concorrentes.

Sobre o assunto Alta até 8% no preço de cervejas da Ambev a bares e restaurantes será repassada ao consumidor cearense

A afirmação é de Nidovando Pinheiro, presidente da Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Ele diz que chegou a informação do reajuste da empresa no valor dos produtos e detalha que, como a cervejaria não consegue entregar toda a necessidade que o varejo cearense precisa, não existe estoque e não há como segurar o preço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Assim que as unidades à venda acabarem, o preço vai ser reajustado". Ele disse que a falta de algumas ou quase todas as bebidas Ambev acontecem no Estado.

"Geralmente, acontece quase todos os itens, mas principalmente as especiais, como as puro malte", diz, acrescentando que é uma escassez constante e que os supermercados têm tido dificuldade para trabalhar com a Ambev por conta disso.

Dentre os motivos, detalha que a Ambev comunicou que no período da pandemia tiveram de parar toda a cadeia produtiva e desde que voltaram ainda não conseguiram botar em dia a parte de produção. Além disso, neste período, houve acréscimo do consumo da bebida.

Veja as marcas vendidas pela Ambev

Adriática Andes Antarctica Beck's Berrió do Piauí Bohemia Brahma Budweiser Caracu Cervejaria Colorado Corona Esmera de Goiás Franziskaner Goose Island Hoegaarden Kona Leffe Legítima Magnífica do Maranhão Michelob Ultra Modelo Nossa Original Patagonia Polar Serramalte Serrana Skol Spaten Stella Artois Três Fidalgas Wäls Chopp Brahma Chopp Brahma Black

Com informações do repórter especial Armando de Oliveira Lima

Tags