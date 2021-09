M Dias Branco compra Latinex; valor pode chegar a R$ 272 milhões

A cearense M Dias Branco informou na noite desta terça-feira, 28, a compra da Latinex. A empresa deve desembolsar entre R$ 180 milhões e R$ 272 milhões na operação, "se forem cumpridas determinadas metas de desempenho previstas no contrato de aquisição".

Em fato relevante publicado à noite, a M Dias Branco informou ainda que a compra não deve ser ser sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, até as obrigações e condições precedentes serem concluídas, "as companhias continuarão operando de forma independente".

Sobre o assunto Fruto da Amazônia pode substituir óleo de Palma

JBS paga quase US$ 1 bi por grupo britânico Kerry Group

BC aumenta projeção de crescimento da economia de 3,6% para 4,6%

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com as marcas FIT FOOD, Frontera, Smart e Taste&Co, a Latinex reforça a presença da Companhia em healthy food (saudabilidade) e snacks, além de marcar a entrada nos segmentos de temperos, molhos e condimentos, o que reflete a estratégia comercial da M. Dias Branco de crescimento com lucratividade, incluindo no seu portfólio produtos com alto potencial de crescimento e valor agregado", diz a nota publicada pela empresa cearense.

A Latinex tem sede em São José dos Pinhais, Paraná, e atua na indústria de alimentos há dez anos. Ao todo, possui 120 itens no mix de vendas, dos quais parte é produzida no Brasil e outra é importada.

Tags