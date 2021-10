SSPDS lança edital para estagiários; veja vagas e remuneração

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará abriu seleção para estágio em diversas áreas. As inscrições foram iniciadas nessa quinta-feira, 30, e podem ser realizadas no site da secretaria, clicando aqui.

Estão abertas 22 vagas, sendo 10% destinadas à candidatura de pessoas com deficiência. Para se candidatar, é necessário ter cumprido pelo menos 50% da carga horária do curso, estar com a matrícula ativa, e não estar nos dois últimos semestres da graduação.

Podem se inscrever estudantes das instituições de ensino superior conveniadas com o Governo do Estado. A lista pode ser conferida no edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), neste link (página 148, item 4.6).

Concurso de estágio da SSPDS: quais as vagas?

As 22 vagas abertas cobrem nove cursos, além de graduações na área de tecnologia. Veja a lista completa a seguir:

Direito: seis vagas;

Psicologia: quatro vagas;

Ciências Contábeis: três vagas;

Cursos na área de Tecnologia da Informação: três vagas;

Estatística: duas vagas;

Jornalismo, Publicidade e Design Gráfico: duas vagas;

Administração: uma vaga;

Engenharia Civil: uma vaga.

Concurso de estágio da SSPDS: carga horária e remuneração

A carga horária do estágio na SSPDS é de 20 horas semanais, divididas em cinco dias. Os horários disponíveis são de 8 às 12 horas ou de 13 às 17 horas.

A remuneração para os estagiários é de R$ 671,95. Há, ainda, auxílio-transporte.

Concurso de estágio da SSPDS: validade e duração

Segundo a SSPDS, a validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Neste tempo, candidatos classificados ou classificáveis podem ser convocados pelo órgão para assumir as vagas existentes ou que sejam abertas.

A duração do contrato de estágio é de um ano. O contrato pode ser prorrogado por mais um ano, até a duração de 24 meses.

Concurso de estágio da SSPDS: etapas da seleção

Serão duas etapas na seleção dos estagiários da SSPDS. A análise de histórico acadêmico tem caráter eliminatório, enquanto a entrevista é classificatória e eliminatória.

Concurso de estágio da SSPDS: documentos necessários

Para a inscrição, é preciso preencher a ficha e anexar cópias digitais dos seguintes documentos: RG, declaração de matrícula da instituição de ensino superior, e histórico escolar da graduação.

Em caso de aprovação, para assumir a vaga é necessário fornecer:

Título de eleitor e comprovante de votação;

Documento de identidade com foto;

CPF;

Duas fotos 3x4 recentes;

Histórico escolar da graduação atualizado;

Comprovante de matrícula atualizado;

Comprovante de residência;

Carteira de reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação, para candidatos homens;

Atestado de antecedentes criminais.

