Sine Municipal oferta mais de mil vagas de trabalho em Fortaleza

Todas as unidades do Sine Municipal já retornaram com os atendimentos presenciais, mas é necessário que o trabalhador agende seu atendimento no Canal do Desenvolvimento Econômico

O Sine Municipal está disponibilizando 1.044 vagas de trabalho em Fortaleza. De acordo com a entidade, pessoas com Deficiência (PcD) também podem ser incluídas nos beneficiários. As vagas disponíveis são: vendedor (550), motorista de caminhão (106), auxiliar de linha de produção (24), operador de caixa (22), costureira em geral (20), técnico instrumentista (15) e operador de vendas (12).

Além disso, também são ofertadas vagas para fiscal de loja (12), motofretista (10), estoquista (10), cozinheiro de restaurante (10), atendente de telemarketing (9), auxiliar de limpeza (8), ajudante de serralheiro (5), supervisor de manutenção (5), açougueiro (3), dentre outras ocupações.

Segundo a instituição, todas estas oportunidades de emprego estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para se candidatar a uma das vagas, é necessário que o trabalhador agende seu atendimento presencial acessando o Canal do Desenvolvimento Econômico. Caso o cidadão prefira se candidatar nas vagas de forma remota, basta acessar o aplicativo Sine Fácil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto CNC projeta maior oferta de vagas temporárias de Natal dos últimos 8 anos

Concurso da Caixa exclusivo para PcD encerra inscrições hoje; veja conteúdo da prova

Atendimento presencial

Todas as unidades do Sine Municipal, localizadas nos bairros Parquelândia, Otávio Bonfim, Siqueira e Messejana, já retornaram com os atendimentos presenciais. Estão sendo disponibilizados os serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro-desemprego.

Para evitar a proliferação do novo coronavírus, o Sine Municipal está seguindo todas as ações preventivas, como o espaçamento devido nos guichês de atendimento; indicação de distanciamento mínimo; limpeza e desinfecção das superfícies, além da disponibilização de álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório para público e servidores.

Atendimento remoto

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE) continua disponibilizando atendimento remoto pelo e-mail [email protected], pelo telefone (85) 3105-3712 e pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385. Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso a todas as informações necessárias sobre os benefícios ofertados pelo Sine Municipal, consultoria para elaboração de currículo, assim como prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online.

O trabalhador poderá conversar diretamente com um atendente, enviar documentação e realizar o cadastro do seguro-desemprego no sistema. Já o empregador pode contatar o Sine Municipal de Fortaleza por meio do WhatsApp (85) 9 8970-3532, para ofertar vagas de trabalho.

Aplicativo Sine Fácil

Para quem deseja consultar ou se cadastrar nas vagas de trabalho sem sair de casa, o Sistema Nacional do Emprego (Sine), gerido pelo Ministério da Economia, disponibiliza o aplicativo Sine Fácil (disponível para Android e iOS). No App, o trabalhador encontra informações sobre benefícios, exigências, valor do salário, localidade e tipo de contratação. Agende seu atendimento acessando o Canal do Desenvolvimento Econômico.

SERVIÇO:

Sine Municipal de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17hContato

E-mail: [email protected]

Telefones: (85) 3105-3712 / WhatsApp (85) 9 8513-4385 (não recebe ligações)

Endereço: Sine Municipal 1 - Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Otávio Bonfim

Endereço: Sine Municipal 3 - Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Endereço: Sine Municipal 5 - Avenida Augusto dos Anjos, 2458 - Siqueira

Endereço: Sine Municipal 6 - Avenida Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana



Tags