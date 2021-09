Concurso Funsaúde 2021: FGV publica cronograma de provas

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo concurso Funsaúde, divulgou as datas e turnos das provas do certame. Com mais de 6 mil vagas, o concurso oferece cargos de assistência à saúde e cargos administrativos de nível médio e nível superior.

Na área médica, são 1.040 vagas. Já na área assistencial, são 5.581 vagas (2.832 para nível superior e 2.749 para nível médio). A área administrativa possui 419 vagas (202 de nível superior e 217 de nível médio).



No sábado, 23, farão provas os candidatos de nível superior nas áreas Médica e Administrativa. Já no domingo, 24, serão ministrados exames para as áreas Assistencial e Administrativa de nível médio e área Assistencial de nível superior.

O edital contempla uma cota de 20% das vagas para participantes negras e negros, conforme a Lei Estadual Nº 17.432, e cota de 5% para pessoas com deficiência.





Acompanhe abaixo o cronograma:







PROVAS DO CONCURSO FUNSAÚDE





SÁBADO - 23/10



Turno: Tarde



Área Administrativa - Nível Superior



Área Médica - Nível Superior





DOMINGO - 24/10



Turno: Manhã



Área Assistencial - Nível Médio



Área Administrativa - Nível Médio





Turno: Tarde



Área Assistencial - Nível Superior



