Ranking de competitividade: Ceará lidera sustentabilidade no Nordeste

Entre todos as unidades da federação, o Estado ficou na 11ª colocação, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública em parceria com a Tendências Consultoria e a Seall

Novidade no Ranking de Competitividade elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria e a Seall, os parâmetros de ESG apontaram uma liderança do Ceará no levantamento entre os estados nordestinos.

Com 44,83 pontos computados, o Estado marcou a 11ª posição entre as 27 unidades da federação pesquisadas e foi o primeiro entre os nove do Nordeste, segundo o estudo obtido com exclusividade no Ceará pelo O POVO. Do inglês Governança Ambiental, Social e Corporativa, os parâmetros ESG avaliam sob aspectos ambientais e sociais a cultura de empresas e governos.

"Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são globais, mas a realização de cada um deles depende da nossa capacidade de torná-los realidade no país, na região, no estado ou até mesmo no município em que vivemos", afirma Tadeu Barros, diretor do CLP.

De acordo com o ranking, São Paulo ocupa a liderança, seguido de Distrito Federal e Santa Catarina, que aparecem em 2º e 3º lugares, respectivamente.

Entre os estados do Nordeste, depois do Ceará, vem: Bahia (42,5 pontos), Pernambuco (41,1), Paraíba (39,2), Alagoas (38,5), Sergipe (33,5), Piauí (17,8), Rio Grande do Norte (15,5) e Maranhão (12,2).

"No Ranking ESG, os 86 indicadores de competitividade foram reclassificados segundo os três pilares da Sustentabilidade: Ambiental, Social e Governança. Por se tratar de uma análise multidimensional, a soma do número de indicadores pertencente a cada eixo é maior que 86, já que cada indicador pode contemplar mais de uma perspectiva ESG", explica a nota da pesquisa.



