99 vai reajustar ganhos de motoristas entre 10% a 25%

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A nova política de pagamentos, que foi inicialmente testada em 20 regiões metropolitanas, começa a valer para todas as 1,6 mil cidades onde a empresa atua no Brasil

A 99 anunciou nesta quinta-feira, 30, que vai ampliar os ganhos dos motoristas entre 10% a 25%. A nova política de pagamentos, que já havia sido testada inicialmente em 20 regiões metropolitanas, será estendida para todas as 1,6 mil cidades onde o aplicativo opera atualmente.

De acordo com a empresa, a medida é mais uma iniciativa da empresa para reduzir o impacto dos sucessivos aumentos no valor dos combustíveis. No Ceará, o preço médio da gasolina está em R$ 5,97, mas pode ser encontrada por até R$ 6,44, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

“Nós temos acompanhado o cenário desafiador causado pelos sucessivos aumentos no valor do combustível. Diante disso, desde a última sexta-feira, todos os motoristas parceiros da 99 passaram a ganhar de 10% a 25% mais em cada corrida realizada", afirmou a diretora de operações e produtos da 99, Lívia Pozzi.

Ela explica que desde fevereiro outras ações também foram implementadas, como a oferta de 10% de desconto em combustíveis pelo aplicativo Shell Box, além de isenção de tarifas em algumas corridas que representaram ganhos extras de mais de R$ 10 milhões para os condutores.

A empresa reforça que o reajuste nos ganhos dos motoristas não se trata de uma ação promocional e está disponível para as categorias 99POP, 99Comfort, 99Compartilha, 99Poupa e 99Entrega.

O aumento nos ganhos dos motoristas foi definido a partir de testes realizados pela empresa e leva em consideração a manutenção do equilíbrio da plataforma. A diferença na distribuição desse percentual considera diversos fatores, dentre eles localização, distância e categoria da corrida.

Para compensar parte desse aumento, corridas curtas poderão ser reajustadas minimamente nos próximos meses, enquanto as mais longas permanecem as mesmas para garantir acesso e comodidade.

“A 99 ainda vai absorver a maior parte do reajuste nos ganhos dos motoristas. Mas por conta da expansão nacional, precisamos equilibrar a plataforma, sem comprometer sua saúde. Assim, optamos por uma solução com o menor impacto possível, para que os passageiros continuem tendo acesso a um meio de transporte financeiramente viável, seguro e eficiente”, explica a diretora.



Políticas de incentivo

A empresa reforça que essa é a segunda etapa do programa Mais Ganhos 99. A primeira, lançada em agosto, previu isenção da cobrança da taxa em cidades e horários específicos; incentivos financeiros mediante metas diárias de acordo com o perfil do condutor; aumento dos ganhos por corrida por um período determinado; e ações anticalote, caso o passageiro não pague pela corrida.

Além do reajuste dos motoristas foram aprovadas as seguintes medidas:

- Taxa de Cancelamento: o motorista parceiro recebe proporcionalmente (baseado em distância/tempo), caso o passageiro cancele a corrida durante o deslocamento do condutor até o local de embarque, ou mesmo quando o motorista já estiver aguardando o passageiro no local de embarque;



- Taxa de Congestionamento: o motorista parceiro terá os ganhos ampliados em corridas em que ficar parado por, no mínimo, cinco minutos consecutivos ou se locomovendo a uma velocidade inferior a 5 km/hora por conta de congestionamentos ao longo do trajeto (limitado a quatro corridas por dia).



- Pagamento por Deslocamento: valor subsidiado pela 99 e pago ao motorista parceiro quando ele precisa se deslocar por mais de 2 km até o local de embarque;



