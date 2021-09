App de transporte para mulheres inicia operações em Fortaleza em outubro

Com a proposta de atender somente passageiras mulheres e crianças, o aplicativo de transporte Lady Driver deve começar a operar em Fortaleza no próximo mês de outubro. De acordo com a presidente e fundadora, Gabryella Corrêa, a empresa, que foi criada em 2016, está cadastrando ainda mulheres que queiram trabalhar como motoristas da plataforma.

Em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, da rádio O POVO CBN, Gabryella afirmou que a expectativa é de iniciar o serviço na Capital com pelo menos 700 motoristas. Interessadas podem fazer o cadastro pelo aplicativo ou site. A empresa se propõe ainda a oferecer maior proteção às motoristas e passageiras, com a checagem de todos os dados das usuárias da plataforma.

Além disso, segundo a fundadora, Lady Driver tem o diferencial de garantir um melhor pagamento para as motoristas, cobrando 25% de taxa e serviço de qualidade para as passageiras. “A cliente hoje se depara com um mercado em que os motoristas têm um tratamento ruim, carro sujo, um serviço de baixa qualidade. Já a gente cobra um preço justo para a passageira e remunera um valor justo para que as motoristas trabalhem em um ambiente que gostem”, disse.

Ela afirma que o propósito da empresa é ajudar mulheres na segurança e liberdade, mas também na independência financeira. A empresa Lady Driver pretende ainda priorizar mães que querem voltar a trabalhar. “Nos cenários das famílias, o carro muitas vezes já fica com as mulheres, mas você quase não vê mulheres dirigindo por aplicativo, então a gente quer trazer mulheres que nunca pensaram em dirigir nesses outros aplicativos pra vir pra Lady Driver, que é um aplicativo seguro para essa mulher trabalhar”, afirma.

Com o modelo de licenciamento, a fundadora pretende expandir a empresa para 700 cidades. Atualmente, a plataforma está em 80 municípios, Fortaleza é uma das primeiras a inaugurar o serviço. “Eu decidi expandir com esse licenciamento porque preciso de mulheres que levem o propósito da empresa para cada cidade. Percebi que tenho que ter uma mulher na ponta, tanto para dar oportunidade para ela empreender em tecnologia quanto para levar o serviço para suas cidades”, disse Corrêa.

As motoristas vão poder trabalhar no horário que preferirem, incluindo à noite, conforme Gabryella. “As embaixadoras de cada cidade vão criar grupos para mulheres que trabalham à noite e vão garantir a segurança delas. Nós trabalhamos também com agendamentos, para que as passageiras possam agendar viagens de madrugada”, disse.

